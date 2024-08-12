Гороскоп Таро на одній карті для всіх знаків зодіаку на 12 серпня вже тут.

Розклад Таро на одну карту за зодіаком на 12 серпня: читайте далі.

Що принесе день вашому знаку зодіаку?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Правосуддя

Іноді аутсайдер ніколи не перемагає, і ви, можливо, чудово знаєте, що часом люди можуть бути підлими.

Однак вам важливо залишатися відкритими до того факту, що кожен має свій графік, коли справа стосується засвоєння уроків, які підносить життя.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Маг

Розвиток та адаптація нових навичок, а також виведення їх на новий рівень вимагають з вашого боку багато часу та терпіння.

Ви на етапі розвитку, коли вам необхідно продовжувати вдосконалювати свою техніку.

Можливо, вам не все сподобається, але краса виходу за рамки звичного окупить усі зусилля.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані

Що вам потрібно від кохання прямо зараз? Вам, Близнюки, потрібно вибирати, коли зустрічатися та шукати кохання.

Ви хочете безпеки чи хочете зустрічатися з кимось, знаючи, що стосунки ні до чого не приведуть?

Ви так втомилися витрачати час, коли справа стосується романтики, але вам важко ухвалити рішення, коли на коні ваше серце.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Суд

Ваші друзі та близькі можуть не побачити у цій людині те, що бачите ви.

Вони вважають вашого колишнього приємною людиною, але ви знаєте, що це не так, і це так засмучує, коли ви відчуваєте, що всі встають на їхній бік, а не на вашу.

Це може зводити з розуму, тому, можливо, це не ті люди, з якими вам слід говорити про свої проблеми, що стосуються цієї сфери вашого життя.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Поставте перед собою справді чітку мету протягом місяця свого народження.

Ваш успіх залежатиме від того, як ви розмовляєте із собою.

Навіть якщо вам не завжди потрібно це робити, ваш негативний внутрішній діалог може вас стримувати. Важливо, щоб ви ясно бачили мету у своїй свідомості, щоб досягти її.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Зірка

Просто побажайте грошей, попросіть ангелів нагорі допомогти вам знайти можливість, яка дозволить вам заробити стільки, скільки ви можете.



Ви ніколи не знаєте, що станеться, коли почнете вірити в силу прояву.

На вашому шляху може з'явитися щось прекрасне, що дасть вам шанс здійснити мрію і отримати за це гроші.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Самітник

Навіть таким соціальним метеликам, як ви, потрібен простір. Іноді вам просто потрібний тихий час для себе. У вас не має бути якоїсь особливої ​​причини.



Можливо, ви просто відчуваєте, що вам потрібний простір, і вважаєте компанію інших небажаною.

Як тільки ви піддастеся цим почуттям, ваш розум, тіло і дух може прийти величезне зцілення.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сонце

На вас чекає так багато чудових подій, і у вас є всі підстави для оптимізму.

Ви вчитеся бачити, що склянка наполовину повна, а не наполовину порожня.

Навіть труднощі - це можливості для вас, і ви повною мірою скористаєтеся всім, що зустрінеться на вашому шляху, тому що ви хочете рости.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Помірність

Сьогодні ви занурені у свої думки, і це може призвести до того, що ви втратите рахунок часу.

У вас багато речей, які тяжким тягарем лежать на вашому серці. Ви міркували про своє майбутнє і про те, як воно виглядатиме для вас.

Тобі не треба турбуватися про це. Все в тебе налагодиться. Дай час.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Місяць

Ніщо не поранить ваші почуття більше, ніж усвідомлення того, що хтось вам брехав.

Коли ви починаєте розуміти, що ваш друг не думав, що ви зможете впоратися з правдою, це може змусити вас задуматися, наскільки міцні ваші стосунки?

Не всі почуваються у безпеці, будучи настільки відкритими у важкі часи, і це шанс для вас сприяти більшій довірі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Вежа

Збої можуть бути непередбачуваними, і ви не хочете винуватити себе за речі, які ви не можете контролювати.

Коли проблеми виникають з нізвідки, ви повинні спитати себе, чому? Є речі, які ви могли б зробити краще, але це також було для вас дзвінком.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Життя і так досить важке. Не треба посилювати складності життя ще складнішими особистостями людей.

Можливо, вам доведеться провести межу, коли справа дійде до того, скільки ви готові терпіти від інших, і дотримуватися її.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.