Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 12 августа уже здесь.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 12 августа: читайте дальше.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака?

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Иногда аутсайдер никогда не побеждает, и вы, возможно, прекрасно знаете, что порой люди могут быть подлыми.

Однако вам важно оставаться открытыми к тому факту, что у каждого свой график, когда дело касается усвоения уроков, которые преподносит жизнь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Маг

Развитие и адаптация новых навыков, а также вывод их на новый уровень требуют с вашей стороны много времени и терпения.

Вы находитесь на этапе развития, когда вам необходимо продолжать совершенствовать свою технику.

Возможно, вам не все понравится, но красота выхода за рамки привычного окупит все усилия.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные

Что вам нужно от любви прямо сейчас? Вам, Близнецы, нужно выбирать, когда встречаться и искать любовь.

Вы хотите безопасности или хотите встречаться с кем-то, зная, что отношения ни к чему не приведут?

Вы так устали тратить время, когда дело касается романтики, но вам трудно принять решение, когда на кону ваше сердце.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Суд

Ваши друзья и близкие могут не увидеть в этом человеке то, что видите вы.

Они считают вашего бывшего приятным человеком, но вы знаете, что это не так, и это так расстраивает, когда вы чувствуете, что все встают на их сторону, а не на вашу.

Это может сводить с ума, так что, возможно, это не те люди, с которыми вам следует говорить о своих проблемах, касающихся этой сферы вашей жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Поставьте перед собой действительно четкую цель в течение месяца своего рождения.

Ваш успех будет зависеть от того, как вы разговариваете с собой.

Даже если вам не всегда нужно это делать, ваш негативный внутренний диалог может вас сдерживать. Важно, чтобы вы ясно видели цель в своем сознании, чтобы достичь ее.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Звезда

Просто пожелайте денег, попросите ангелов наверху помочь вам найти возможность, которая позволит вам заработать столько, сколько вы только можете.



Вы никогда не знаете, что произойдет, когда вы начнете верить в силу проявления.

На вашем пути может появиться что-то прекрасное, что даст вам шанс осуществить свою мечту и получить за это деньги.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Отшельник

Даже таким социальным бабочкам, как вы, нужно пространство. Иногда вам просто нужно тихое время для себя. У вас не должно быть какой-то особой причины.



Может быть, вы просто чувствуете, что вам нужно пространство, и считаете компанию других нежелательной.

Как только вы поддадитесь этим чувствам, в ваш разум, тело и дух может прийти огромное исцеление.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Солнце

Вас ждет так много замечательных событий, и у вас есть все основания для оптимизма.

Вы учитесь видеть, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст.

Даже трудности — это возможности для вас, и вы в полной мере воспользуетесь всем, что встретится на вашем пути, потому что вы хотите расти.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность

Сегодня вы погружены в свои мысли, и это может привести к тому, что вы потеряете счет времени.

У вас много вещей, которые тяжким грузом лежат на вашем сердце. Вы размышляли о своем будущем и о том, как оно будет выглядеть для вас.

Тебе не нужно об этом беспокоиться. Все у тебя наладится. Дай время.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Луна

Ничто не ранит ваши чувства больше, чем осознание того, что кто-то вам лгал.

Когда вы начинаете понимать, что ваш друг не думал, что вы сможете справиться с правдой, это может заставить вас задуматься, насколько крепки ваши отношения?

Не все чувствуют себя в безопасности, будучи настолько открытыми в трудные времена, и это шанс для вас способствовать большему доверию.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Башня

Сбои могут быть непредсказуемыми, и вы не хотите винить себя за вещи, которые вы не можете контролировать.

Когда проблемы возникают из ниоткуда, вы должны спросить себя, почему? Есть вещи, которые вы могли бы сделать лучше, но это также было для вас звонком.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Жизнь и так достаточно тяжела. Не нужно усугублять сложности жизни еще более сложными личностями людей.

Возможно, вам придется провести черту, когда дело дойдет до того, сколько вы готовы терпеть от других, и придерживаться ее.

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