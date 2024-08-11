Гороскоп 11 серпня для всіх знаків Зодіаку, якщо ми хочемо кращого для себе, ми повинні прийняти виклик.

Овен

21 березня – 19 квітня

Виконання завдань напівсили зараз не допоможе. Навіть якщо ви досі справлялися, вкладаючи лише малу частину зусиль у свою недавню роботу, ковзання за інерцією не приведе вас туди, куди ви справді намагаєтесь потрапити. Якщо ви хочете досягти величі - або навіть просто наступного пункту у вашому списку бажань - ви не досягнете цього просто залишаючись на плаву. Візьміть на себе керування своїм днем ​​з ентузіазмом, а не відмахуйтеся від відповідальності.

Телець

20 квітня-20 травня

Настав час бути хорошим спортсменом і підбадьорювати людей, які вам дорогі! Навіть якщо те, що хвилює ваших друзів або членів сім'ї, може не приваблювати вас, ви повинні виявити інтерес до їх обраних хобі або улюблених занять. Подумайте, як сильно ви були б вдячні, якби вони робили те саме для вас, коли б не настав час. Для цього не потрібно показувати щось грандіозне – просто покажіть свою підтримку, і вони зрозуміють, що вам не байдуже.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Хтось із ваших близьких може здатися не найкрутішою людиною, з якою можна провести час, але вони, ймовірно, дивляться на вас знизу догори і хотіли б отримати вашу підтримку. Хоча може бути важко проковтнути свою гордість і показати їм, що ви готові підтримати їх, навіть якщо це може йти врозріз з вашим іміджем, є важливіші речі, ніж те, наскільки крутим вас вважають люди. Швидше за все, ви показуєте цій людині, що вона вам справді небайдужа, і це найголовніше.

Рак

21 червня-22 липня

Пояснювати свої почуття вголос може бути складно, але мовчання зараз вам ні до чого не спричинить. Якщо є щось, що, як ви знаєте, потрібно сказати, краще стиснути зуби і просто сказати це якнайшвидше, ніж чекати і чекати. Неважливо, наскільки незручна ідея висловитися, якщо ви зволікатимете, ви можете виявити, що пропустили свій підходящий момент. Не бажай, щоб день пішов, лови його!

Лев

23 липня – 22 серпня

Створення власної емоційної безпеки відчуватиметься вдесятеро краще, ніж покладатися на інших, щоб вони вас зміцнили. В даний час хтось може критикувати ваші дії, навіть якщо ви дійсно відчуваєте, що те, що ви зробили, було правильним. Незалежно від того, що критики намагаються спокусити вас вклонитися і догодити їм, запитайте себе, чи намагалися ви зробити те, що здавалося правильним та природним для вас. Якщо ви почуваєтеся добре по відношенню до своїх дій, і вони нікому не нашкодили, то захищати себе нормально.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Вся робота та ніякого відпочинку можуть виснажувати вашу душу. Можливо, ви надто багато часу присвячували відповідальності, уникаючи відпочинку та розслаблення через страх піддатися критиці або пекучого бажання бути кращим. Ваші зусилля досягти великої мети гідні захоплення, але ви не принесете користі собі чи іншим, якщо вигорите. Зараз дайте собі свободу відновити зв'язок з тим, хто ви є, щоб ви пам'ятали, чому ви робите те, що робите.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Нехтування духовною стороною зрештою виснажить вас, і ви, мабуть, помічаєте, до чого це призводить. Занадто багато часу, проведеного в матеріальному світі, або намагається прокласти свій шлях через міські джунглі, могли змусити вас відчути себе відрізаними від своєї інтуїції — настав час це виправити. Витратьте кілька годин на прибирання свого оточення, щоб енергія текла плавніше, а потім ви зможете присвятити час медитації чи творчості, дозволяючи вам висловити свою душу.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Спроба справити враження на когось може спонукати вас діяти нехарактерно. Тиск з боку однолітків може спонукати вас до заперечення унікальності своєї особистості, щоб краще вписатися. Однак чим довше це буде продовжуватися, тим більше неприродним ви почуватиметеся, коли залишитеся одні і дивитиметеся на себе в дзеркало. Коли ви відштовхуєте своє справжнє «я», ви тільки надаєте собі ведмежу послугу. Присвятіть сьогоднішній день тому, щоб без вибачень бути тим, хто є насправді — ваша сміливість може надихнути й інших!

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Ви можете вагатися, щоб захистити себе, але стримування лише утримає вас на тому ж місці. Немає нічого поганого в тому, щоб турбуватися про нові обов'язки — зрештою багато людей турбуються про зміни, і ніхто не хоче підводити оточуючих. Подумайте про те, що ви можете відчути розчарування, якщо хтось інший зробить крок вперед і зробить гіршу роботу, ніж ви могли б зробити. Якщо ви знаєте, що у вас є потенціал, чому б не спробувати?

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Коли вам більше не подобається те, що ви колись дійсно любили, рухатись далі може бути складно. Тим не менш, ви знаєте, коли період медового місяця закінчується. Ви можете спробувати переконати себе, що це все ще весело, як і раніше, але, чесно кажучи, вам, ймовірно, потрібно змінити темп. Заняття чи хобі, швидше за все, залишаться, якщо ви захочете повернутися до них колись, але немає сенсу перетворювати те, що колись було весело, на рутину.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Принижувати себе або оточувати себе людьми, які роблять те саме, більше не прийнятно. Ви могли приймати і вірити в песимістичні ідеї тільки з-за страху бути розчарованим, але це заважає вам коли-небудь відчувати хвилювання або передчуття будь-яких можливих хороших результатів. Ви також могли недооцінювати себе у цьому процесі! Навіть якщо зазвичай вас більше мотивують освистування, ніж вітання, можливо, настав час знайти нову форму натхнення.

Риби

19 лютого-20 березня

Просити про те, чого ви хочете, може здатися надто сміливим, але варто спробувати. Ви можете намагатися уникнути потенційного конфлікту, не висловлюючись за себе, але, правду кажучи, ніхто не може читати ваші думки — вони не знатимуть, чого ви хочете, якщо ви не попросите про це. Можливо, навіть знайдеться хтось, хто міг би дати вам те, чого ви шукаєте, не відчуваючи жодних незручностей. Якщо ви знаєте, що вам щось потрібне, не бійтеся сказати про це!

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