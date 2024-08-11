Гороскоп на 11 августа для всех знаков Зодиака, если мы хотим лучшего для себя, мы должны принять вызов.

Овен

21 марта – 19 апреля

Выполнение задач вполсилы сейчас не поможет. Даже если вы до сих пор справлялись, вкладывая лишь малую часть усилий в свою недавнюю работу, скольжение по инерции не приведет вас туда, куда вы действительно пытаетесь попасть. Если вы хотите достичь величия — или даже просто следующего пункта в вашем списке желаний — вы не добьетесь этого, просто оставаясь на плаву. Возьмите на себя управление своим днем ​​с энтузиазмом, а не отмахивайтесь от ответственности.

Телец

20 апреля-20 мая

Пришло время быть хорошим спортсменом и подбадривать людей, которые вам дороги! Даже если то, что волнует ваших друзей или членов семьи, может не привлекать вас, вы должны проявить интерес к их выбранным хобби или любимым занятиям. Подумайте, как сильно вы были бы признательны, если бы они делали то же самое для вас, когда бы ни пришло время. Для этого не нужно показывать что-то грандиозное — просто покажите свою поддержку, и они поймут, что вам не все равно.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Кто-то из ваших близких может показаться не самым крутым человеком, с которым можно провести время, но они, вероятно, смотрят на вас снизу вверх и хотели бы получить вашу поддержку. Хотя может быть трудно проглотить свою гордость и показать им, что вы готовы поддержать их, даже если это может идти вразрез с вашим имиджем, есть вещи поважнее, чем то, насколько крутым вас считают люди. Скорее всего, вы показываете этому человеку, что он вам действительно небезразличен, и это самое главное.

Рак

21 июня-22 июля

Объяснять свои чувства вслух может быть сложно, но молчание сейчас вам ни к чему не приведет. Если есть что-то, что, как вы знаете, нужно сказать, лучше стиснуть зубы и просто сказать это как можно скорее, чем ждать и ждать. Неважно, насколько неудобна идея высказаться, если вы будете медлить, вы можете обнаружить, что упустили свой подходящий момент. Не желай, чтобы день ушел, лови его!

Лев

23 июля – 22 августа

Создание собственной эмоциональной безопасности будет ощущаться в десять раз лучше, чем полагаться на других, чтобы они вас укрепили. В настоящее время кто-то может критиковать ваши действия, даже если вы действительно чувствуете, что то, что вы сделали, было правильным. Независимо от того, что критики пытаются соблазнить вас поклониться и угодить им, спросите себя, пытались ли вы сделать то, что казалось правильным и естественным для вас. Если вы чувствуете себя хорошо по отношению к своим действиям, и они никому не навредили, то защищать себя нормально.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вся работа и никакого отдыха могут истощать вашу душу. Возможно, вы слишком много времени посвящали ответственности, избегая отдыха и расслабления из-за страха подвергнуться критике или жгучего желания быть лучшим. Ваши усилия достичь великих целей достойны восхищения, но вы не принесете пользы себе или другим, если выгорите. Прямо сейчас дайте себе свободу восстановить связь с тем, кто вы есть, чтобы вы помнили, почему вы делаете то, что делаете.

Весы

23 сентября – 22 октября

Пренебрежение духовной стороной в конечном итоге измотает вас, и вы, вероятно, замечаете, к чему это приводит. Слишком много времени, проведенного в материальном мире или пытающегося проложить свой путь через городские джунгли, могли заставить вас почувствовать себя отрезанными от своей интуиции — пришло время это исправить. Потратьте несколько часов на уборку своего окружения, чтобы энергия текла более плавно, а затем вы сможете посвятить время медитации или творчеству, позволяя вам выразить свою душу.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Попытка произвести впечатление на кого-то может побудить вас действовать нехарактерно. Давление со стороны сверстников может подтолкнуть вас к отрицанию уникальности своей личности, чтобы лучше вписаться. Однако чем дольше это будет продолжаться, тем более неестественным вы будете себя чувствовать, когда останетесь одни и будете смотреть на себя в зеркало. Когда вы отталкиваете свое истинное «я», вы только оказываете себе медвежью услугу. Посвятите сегодняшний день тому, чтобы без извинений быть тем, кто вы есть на самом деле — ваша смелость может вдохновить и других!

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Вы можете колебаться, чтобы защитить себя, но сдерживание только удержит вас на том же месте. Нет ничего плохого в том, чтобы беспокоиться о новых обязанностях — в конце концов, многие люди беспокоятся о переменах, и никто не хочет подводить окружающих. Подумайте о том, что вы можете почувствовать укол разочарования, если кто-то другой сделает шаг вперед и сделает худшую работу, чем вы могли бы сделать. Если вы знаете, что у вас есть потенциал, почему бы не попробовать?

Козерог

22 декабря – 19 января

Когда вам больше не нравится то, что вы когда-то действительно любили, двигаться дальше может быть сложно. Тем не менее, вы знаете, когда период медового месяца заканчивается. Вы можете попытаться убедить себя, что это все еще так же весело, как и раньше, но, честно говоря, вам, вероятно, нужно сменить темп. Занятие или хобби, скорее всего, останутся, если вы захотите вернуться к ним когда-нибудь, но нет смысла превращать то, что когда-то было весело, в рутину.

Водолей

20 января – 18 февраля

Принижать себя или окружать себя людьми, которые делают то же самое, больше не приемлемо. Вы могли принимать и верить в пессимистические идеи только из страха быть разочарованным, но это мешает вам когда-либо чувствовать волнение или предвкушение любых возможных хороших результатов. Вы также могли недооценивать себя в этом процессе! Даже если обычно вас больше мотивируют освистывания, чем приветствия, возможно, пришло время найти новую форму вдохновения.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Просить о том, чего вы хотите, может показаться слишком смелым, но стоит попробовать. Вы можете пытаться избежать потенциального конфликта, не высказываясь за себя, но, по правде говоря, никто не может читать ваши мысли — они не будут знать, чего вы хотите, если вы не попросите об этом. Возможно, даже найдется кто-то, кто мог бы дать вам то, что вы ищете, не испытывая никаких неудобств. Если вы знаете, что вам что-то нужно, не бойтесь сказать об этом!

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