Кабачки по-корейськи з морквою та перцем – це оригінальна, доступна, проста в приготуванні та неймовірно смачна ідея для консервації на зиму.
Рецептом поділилася популярна кулінарна блогерка Наталія Жук. Щоб приготувати кабачки по-корейськи нам знадобляться такі інгредієнти:
- кабачки - 1,5 кг
- морква - 500 г
- перець болгарський - 300 г
- базилік - маленький пучок
- часник - 1 голівка
- цукор - 4 ст.л.
- сіль - 1 ст.л.
- паприка - 1 ст.л.
- перець чилі сушений - 1/3 ч.л.
- коріандр - 1-2 ч.л.
- чорний перець - 0,5 ч.л.
- оцет 9% - 80 г
- олія - 100 г
"Цю смакоту можна і так їсти, а можна і на зиму закрутити", – відзначила кулінар.
Кабачки та моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи, болгарський перець нарізаємо тоненькою соломкою, а базилік – дрібно. Змішуємо все у великій мисці.
Додаємо до овочів вичавлений або натертий часник, сіль, цукор, паприку, перець чилі. Коріандр і чорний перець або беремо одразу мелені, або самостійно подрібнюємо, й також додаємо до овочів. Вливаємо оцет.
Олію дуже добре розігріваємо та виливаємо її зверху на спеції – так вони максимально віддадуть свій аромат. Добре все перемішуємо, накриваємо миску плівкою та лишаємо маринуватися мінімум на дві години.
Після цього щільно викладаємо кабачки по-корейськи в стерилізовані банки. Цієї кількості інгредієнтів вистачить майже на 5 банок по 0,5 л. Зверху заливаємо маринадом, що залишився, та накриваємо банки кришками.
На дно великої каструлі кладемо рушник, ставимо на нього банки з кабачками по-корейськи та заливаємо водою майже до верху. Якщо ви брали банки по 0,5 л, то стерилізуємо їх протягом 20 хвилин після закипання.
Після стерилізації банки ставимо кришками донизу, закутуємо рушником і лишаємо до повного охолодження.
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