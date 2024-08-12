Якщо ви шукаєте рецепт, що ще можна смачного та цікавого приготувати з кабачків, то обовʼязково спробуйте цю закуску по-корейськи.

Кабачки по-корейськи з морквою та перцем – це оригінальна, доступна, проста в приготуванні та неймовірно смачна ідея для консервації на зиму.

Рецептом поділилася популярна кулінарна блогерка Наталія Жук. Щоб приготувати кабачки по-корейськи нам знадобляться такі інгредієнти:

кабачки - 1,5 кг

морква - 500 г

перець болгарський - 300 г

базилік - маленький пучок

часник - 1 голівка

цукор - 4 ст.л.

сіль - 1 ст.л.

паприка - 1 ст.л.

перець чилі сушений - 1/3 ч.л.

коріандр - 1-2 ч.л.

чорний перець - 0,5 ч.л.

оцет 9% - 80 г

олія - 100 г

"Цю смакоту можна і так їсти, а можна і на зиму закрутити", – відзначила кулінар.

Кабачки та моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи, болгарський перець нарізаємо тоненькою соломкою, а базилік – дрібно. Змішуємо все у великій мисці.

Додаємо до овочів вичавлений або натертий часник, сіль, цукор, паприку, перець чилі. Коріандр і чорний перець або беремо одразу мелені, або самостійно подрібнюємо, й також додаємо до овочів. Вливаємо оцет.

Олію дуже добре розігріваємо та виливаємо її зверху на спеції – так вони максимально віддадуть свій аромат. Добре все перемішуємо, накриваємо миску плівкою та лишаємо маринуватися мінімум на дві години.

Після цього щільно викладаємо кабачки по-корейськи в стерилізовані банки. Цієї кількості інгредієнтів вистачить майже на 5 банок по 0,5 л. Зверху заливаємо маринадом, що залишився, та накриваємо банки кришками.

На дно великої каструлі кладемо рушник, ставимо на нього банки з кабачками по-корейськи та заливаємо водою майже до верху. Якщо ви брали банки по 0,5 л, то стерилізуємо їх протягом 20 хвилин після закипання.

Після стерилізації банки ставимо кришками донизу, закутуємо рушником і лишаємо до повного охолодження.

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