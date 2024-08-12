Если вы ищете рецепт, что еще можно вкусного и интересного приготовить из кабачков, то обязательно попробуйте эту закуску по-корейски.

Кабачки по-корейски с морковью и перцем – это оригинальная, доступная, простая в приготовлении и невероятно вкусная идея для консервации на зиму.

Рецептом поделилась популярная кулинарная блогерка Наталья Жук. Чтобы приготовить кабачки по-корейски нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки - 1,5 кг

морковь – 500 г

перец болгарский – 300 г

базилик – маленький пучок

чеснок - 1 головка

сахар – 4 ст.л.

соль – 1 ст.л.

паприка – 1 ст.л.

перец чили сушеный – 1/3 ч.л.

кориандр – 1-2 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

уксус 9% - 80 г

растительное масло – 100 г

"Эту вкуснятину можно и так есть, а можно и на зиму закрутить", - отметила кулинар.

Кабачки и морковь натираем на терке для моркови по-корейски, болгарский перец нарезаем тоненькой соломкой, а базилик – мелко. Смешиваем все в большой миске.

Добавляем к овощам выжатый или натертый чеснок, соль, сахар, паприку, перец чили. Кориандр и черный перец либо берем сразу молотые, либо самостоятельно измельчаем, и также добавляем к овощам. Вливаем уксус.

Растительное масло очень хорошо разогреваем и выливаем сверху на специи – так они максимально отдадут свой аромат. Хорошо перемешиваем, накрываем миску пленкой и оставляем мариноваться минимум на два часа.

После этого плотно выкладываем кабачки по-корейски в стерилизованные банки. Этого количества ингредиентов хватит почти на пять банок по 0,5 л. Сверху заливаем оставшимся маринадом и накрываем банки крышками.

На дно большой кастрюли кладем полотенце, ставим на него банки с кабачками по-корейски и заливаем водой почти доверху. Если вы брали банки по 0,5 л, то стерилизуем их в течение 20 минут после закипания.

После стерилизации банки ставим крышками вниз, закутываем полотенцем и оставляем до полного охлаждения.

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