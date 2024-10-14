Деякі знаки Зодіаку дотримуються спонтанності, тоді як інші вірять у повну готовність.

Не всі схильні до того, щоб все планувати, але серед нас є знаки Зодіаку , хто ставиться до цього конкретного спектру, використовують цей ментальний інструмент, щоб переконатися, що життя йде гладко для нас.

Беручи до уваги астрологію, які знаки зодіаку мають передбачення?

Передбачення дозволяє нам підготуватися розумно, а не імпровізувати і, можливо, потрапити в біду через поспішні та спонтанні дії.

1. ЛЕВ (23 липня - 22 серпня)

Лев - контрол-фрик у всіх найкращих сенсах, якщо це взагалі можливо. Як це працює для Лев, так це в його потребі переконатися, що все гаразд, і все буде гаразд.

Лев прагне оплесків та уваги, і вони бояться не отримати їх, тому, щоб контролювати обстановку, вони використовують свої навички передбачення, щоб переконатися, що все вийде, перш ніж вони спробують вчинити велике вбивство!

2. ОВЕН (21 березня - 19 квітня)

Інтуїтивний від природи, Овен більш ніж гарний у передбаченні майбутнього. Він розраховує свої шанси та робить вибір на основі фактів, змішаних із почуттями.

Овен має дар передбачення, що дозволяє йому планувати наперед. Як генерали армії вони знають, що успіх залежить від планування, бачення і того, на що можна ризикнути... а на що ні.

3. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Незважаючи на те, що ми асоціюємо Діву з прискіпливим перфекціоністом, ці риси насправді виявляються корисними, коли приходить час заглядати в майбутнє.

Наприклад, наближається подія. Діва хоче піти, але в глибині душі знає, що ця подія лише розчарує її. Її не хвилює тиск з боку однолітків, тому, коли її павукове чуття каже їй залишатися вдома, вона залишається. Діва використовує передбачення для самозахисту.

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