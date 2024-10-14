Некоторые знаки Зодиака придерживаются спонтанности, в то время как другие верят в полную готовность.

Не все склонны к тому, чтобы все планировать, но среди нас есть знаки Зодиака, кто относится к этому конкретному спектру, используют этот ментальный инструмент, чтобы убедиться, что жизнь идет гладко для нас.

Принимая во внимание астрологию, какие знаки зодиака обладают предвидением?

Предвидение позволяет нам подготовиться разумно, а не импровизировать и, возможно, попасть в беду из-за поспешных и спонтанных действий.

1. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Лев — контрол-фрик во всех лучших смыслах, если это вообще возможно. Как это работает для Лев, так это в его потребности убедиться, что все в порядке, и все будет в порядке.

Лев жаждет аплодисментов и внимания, и они боятся не получить их, поэтому, чтобы контролировать обстановку, они используют свои навыки предвидения, чтобы убедиться, что все получится, прежде чем они попытаются совершить крупное убийство!

2. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Интуитивный от природы, Овен более чем хорош в предсказании будущего. Он рассчитывает свои шансы и делает выбор на основе фактов, смешанных с чувствами.

Овен обладает даром предвидения, что позволяет ему планировать наперед. Как генералы армии, они знают, что успех зависит от планирования, видения и того, на что можно рискнуть... а на что нет.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Несмотря на то, что мы ассоциируем Деву с придирчивым перфекционистом, эти черты на самом деле оказываются полезными, когда приходит время заглядывать в будущее.

Например, приближается событие. Дева хочет пойти, но в глубине души знает, что это событие только разочарует ее. Ее не волнует давление со стороны сверстников, поэтому, когда ее паучье чутье говорит ей оставаться дома, она остается. Дева использует предвидение для самозащиты.

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