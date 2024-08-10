Несмотря на то, во что некоторые люди могут верить, быть застенчивым — это не плохо.

Люди всегда, кажется, приравнивают застенчивость к странности, но это просто означает, что вы, вероятно, больше интроверт, чем экстраверт.

Более общительным людям будет легче заводить дружбу практически со всеми, кого они встречают.

И то, что вам нравится быть немного более раскованным, не значит, что вы утомительны или раздражаете — вы просто тот, кто любит каждую секунду находиться в центре внимания.

1. Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева не желает привлекать к себе внимание, если в этом нет крайней необходимости.

Он скорее человек, который находится за кулисами и знает, как сделать что-то, но не нуждается в признании за всю свою работу. Для него, пока он знает, что он сделал хорошую работу, это все, что имеет значение.

Деве трудно открыться другим , когда она находится в незнакомой ситуации. Если он не чувствует себя полностью комфортно с людьми, которые его окружают, или в месте, где он находится, он будет смущаться и замыкаться в себе.

2. Рак (21 июня - 22 июля)

Застенчивость Рака возникает из-за его чувства неуверенности.

Он очень старается, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо, но иногда этого не всегда достаточно. Будь то первое свидание или новая работа, он склонен смущаться, потому что чувствует, что будет выделяться среди незнакомцев.

Подозрительность Рака только подливает масла в огонь его неуверенности. Даже если вы попытаетесь сказать ему, что все в порядке, скорее всего, он не поверит вам, пока не докажет это сам.

3. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам не чужда застенчивость, поскольку они часто обо всем беспокоятся.

Вместо того чтобы наслаждаться обществом, он слишком погружается в себя и позволяет мыслям блуждать, пока они не убеждают его, что он должен чувствовать себя застенчивым и неловким.

По этой причине Рыбы нечасто выходят на улицу, опасаясь оказаться в ситуации, в которой они больше не будут чувствовать себя комфортно.

Рыбы могут доверять всем остальным в своей жизни, но им трудно доверять себе. Когда у него случаются эти почти парализующие приступы застенчивости, это потому, что он не верит, что с ним все будет в порядке, что бы ни случилось.

4. Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог — очень замкнутый парень, поэтому нетрудно понять, почему он так легко становится застенчивым.

Ему не нравится быть тем человеком, который устраивает сцены или привлекает к себе нежелательное внимание, поэтому он находит утешение в том, чтобы быть тихоней. Для него это не слабость, но это все равно может помешать ему высказать свое мнение, когда ему есть что сказать.

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