Танкісти не приховують, що фронт приносить значну втому як фізичну, і моральну.

Воїни борються з ворогом, а в перервах між боями займаються спортом. Танкісти 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які захищають Запорізький напрямок, створили спортзал просто неба на своїх позиціях. Бійці тренуються поруч із своїм Т-72. Воїни закликають чоловіків приєднуватися до війська. Також вони розповіли, кого бракує в армії.

"Як би себе зайняти, щоб дурні думки в голову не лізли. Третій рік пішов, трошки задаєшся собі питанням, а чому ти, чому тебе не можуть прийти поміняти другі люди", – каже командир танка "Мото".

"Мото", як і багато його побратимів-танкістів, служить у війську з початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно йому виповнилося 27 років — він добровільно вступив до центру комплектування.

Чоловік не приховує, що фронт приносить значну втому як фізичну, так і моральну. Він зазначає, що спорт допомагає витримувати ці труднощі, але час на тренування є не завжди — інколи потрібно ремонтувати техніку замість бою.

Зараз танкісти 65-ї бригади здебільшого працюють з закритих позицій. Вони підтримують піхоту, знищують російську техніку та намагаються уникати уваги ворожих дронів.

"Основна небезпека від дронів, від камікадзе, які можуть безпосередньо уразити нас, так само і від розвідників, які нас бачать та наводять, коригують артилерію", – каже "Логіст".

Танкісти відзначають, що їх підрозділу не вистачає бійців і закликають чоловіків приєднуватися до захисту країни. Як бонус, вони готові поділитися своїм безкоштовним спортзалом просто неба.

Джерело: ТСН.

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