Танкисты не скрывают, что фронт приносит значительную усталость как физическую, так и моральную.

Воины сражаются с врагом, а в перерывах между боями занимаются спортом. Танкисты 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ, защищающие Запорожское направление, создали спортзал под открытым небом на своих позициях. Бойцы тренируются рядом со своим Т-72. Воины призывают мужчин присоединяться к войску. Также они рассказали, кого не хватает в армии.

"Как бы себя занять, чтобы дурацкие мысли в голову не лезли. Третий год ушел, немного задаваешься вопросом, а почему ты, почему тебя не могут прийти поменять вторые люди", - говорит командир танка "Мото".

"Мото", как и многие его собратья-танкисты, служит в войске с начала полномасштабного вторжения. Недавно ему исполнилось 27 лет – он добровольно поступил в центр комплектования.

Мужчина не скрывает, что фронт приносит значительную усталость как физическую, так и моральную. Он отмечает, что спорт помогает выдерживать эти трудности, но время на тренировку не всегда — иногда нужно ремонтировать технику вместо боя.

Сейчас танкисты 65-й бригады в основном работают с закрытых позиций. Они поддерживают пехоту, уничтожают российскую технику и стараются избегать внимания вражеских дронов.

"Основная опасность от дронов, от камикадзе, которые могут поразить нас, так же и от разведчиков, которые нас видят и приводят, корректируют артиллерию", - говорит "Логист".

Танкисты отмечают, что их подразделениям не хватает бойцов и призывают мужчин присоединяться к защите страны. Как бонус, они готовы поделиться своим бесплатным спортзалом под открытым небом.

Источник: ТСН.

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