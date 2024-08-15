"Кеп" поділився враженнями від участі в нарадах з командирами бригад - він зазначив, що був вкрай здивований тим, що відбувалося на фронті після цих нарад.

Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов, відомий під позивним "Кеп", відверто розповів про втрати України на фронті. Він також розкритикував командирів, які не вважають придані підрозділи своїми та воюють з ними як з чужими. Про це Баранов повідомив у ефірі 1+1.

"Кеп" поділився враженнями від участі в нарадах з командирами бригад. Він зазначив, що був вкрай здивований тим, що відбувалося на фронті після цих нарад.

"Я був дуже здивований: наче всі нормальні, адекватні люди, наче все окей, все проговорили, а як починається якесь виконання завдання, то воно знову отак все, як кажуть, через ж*пу. Коли ви туди заходите і нас не міняють по 12-14 діб, хлопці просто від втоми потім… Коли в тебе не вистачає трошки води, ти перевтомлений, у мене є хлопці, які просто на виході додому через яр розривали меніски, тому що організм зношений. Не вистачає вологи, не вистачає еластичності зв’язок і все", – поділився Баранов.

"Кеп" розповів про випадок, коли один із його підлеглих врятував військового з іншого підрозділу, наклавши турнікет на рану, яка відірвала йому ногу. Однак, коли цей самий боєць отримав поранення, у нього не вистачило турнікета, і він, на жаль, загинув від втрати крові.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.