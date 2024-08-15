"Кэп" поделился впечатлениями от участия в совещаниях с командирами бригад - он отметил, что был крайне удивлен происходившим на фронте после этих совещаний.

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов, известный под позывным "Кэп", откровенно рассказал о потерях Украины на фронте. Он также подверг критике командиров, которые не считают приданные подразделения своими и воюют с ними как с чужими. Об этом Баранов сообщил в эфире 1+1.

"Кэп" поделился впечатлениями от участия в совещаниях с командирами бригад. Он отметил, что был крайне удивлен происходящим на фронте после этих совещаний.

"Я был очень удивлен: будто все нормальные, адекватные люди, как все окей, все проговорили, а как начинается какое-то выполнение задания, то оно опять так все, как говорится, через ж*пу. Когда вы туда заходите и нас не меняют по 12-14 суток, ребята просто от усталости потом… Когда у тебя не хватает немного воды, ты переутомлен, у меня есть ребята, которые просто на выходе домой через овраг разрывали мениски, потому что организм изношен влаги, не хватает эластичности н и все", – поделился Баранов.

"Кеп" рассказал о случае, когда один из его подчиненных спас военного из другого подразделения, наложив турникет на оторвавшую ему ногу рану. Однако когда этот самый боец ​​получил ранение, у него не хватило турникета, и он, к сожалению, погиб от потери крови.

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