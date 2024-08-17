Щоденний гороскоп на 17 серпня, те, що звучить добре, і те, що насправді добре для нас, буде зіставлено сьогодні.

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків Зодіаку прийшов час вийти за рамки сьогодення і вибрати шлях, який задовольнить нас у майбутньому.

Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні ви можете спробувати замінити один вид щастя іншим. Подивіться на свій вибір, коли справа стосується задоволень, і запитайте себе, чи справді те, за чим ви женетеся, є тим, чого ви хочете. Не дозволяйте собі відволікатися на такі речі, як те, чого хоче вам хтось інший або те, що, на вашу думку, принесе вам найбільше грошей. Чим чесніше ви будете в тому, що вам потрібно для щастя та задоволення, тим краще ви зрозумієте, як провести свій день.

Телець

20 квітня-20 травня

Можливо, настав час відновити зв'язок із кимось, з ким ви давно не спілкувалися. Хтось може знову і знову спливати у вашій пам'яті протягом дня, і хоча ви захочете зв'язатися з ним, ви коливатиметеся. Якщо це пов'язано з чимось, що сталося між вами у минулому, постарайтеся проковтнути свою гордість і зв'язатися з цією людиною. Хоча це може бути важко, ви ніколи не дізнаєтеся, що станеться, якщо ви не зробите цей крок.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Нині можливо нелегко зберігати дисципліну. Можливо, ви недавно почали нову рутину, яку ви пов'язані і сповнені рішучості дотримуватися. Однак сьогодні виникнуть речі, які відволікатимуть, або ви можете зрозуміти, що у вас просто недостатньо годин на добу, щоб все це зробити. Можливо, корінь проблеми в тому, що ви намагаєтеся втиснути у своє життя надто багато різних планів одночасно. Подивіться, чи допоможе вам спрощення цілей повніше їх дотримуватися.

Рак

21 червня-22 липня

Ваше почуття безпеки може опинитися під загрозою через несподівану інформацію, яку ви отримаєте сьогодні. Хтось, кому ви довіряли довгий час, може поранити ваші почуття або підвести вас у вирішальний момент. Хоча це може бути важко зцілити, можливо, вам потрібно переглянути свою довіру і людей, яких ви допускаєте до свого ближнього кола. Цілком імовірно, що ці відносини можуть вирости з цього, але це може зайняти час і вибачення з іншого боку.

Лев

23 липня – 22 серпня

Піддавшись страху невдачі, ви можете підвести себе, коли вам потрібно твердо стояти на своєму. Вам може перешкодити синдром самозванця, будь то у формі ваших власних переживань чи заохочення когось із вашого оточення. Не дозволяйте внутрішньому або зовнішньому діалогу підживлювати вашу невпевненість у собі. Якщо ваша впевненість похитнулася сьогодні, згадайте інші моменти у вашому житті, коли ви долали труднощі. Повірте, якщо ви змогли піднятися вище за це раніше, ви зможете зробити це знову.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Налаштування на свій духовний бік може допомогти вам вирішити суперечки з кимось важливим для вас сьогодні. Це буде складна ситуація для навігації, і хоч ви можете вірити, що є один правильний спосіб підійти до цього, ваша інтуїція підкаже вам щось зовсім інше. Це буде щось більш неясне чи нестандартне, але зрештою це найкращий варіант. Коли на коні чиїсь почуття, іноді краще дозволити своїй інтуїції бути вашим провідником.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Енергії може бути недостатньо, тому сьогодні важливо прислухатися до свого тіла і поважати те, що воно вам говорить. Буде так багато людей, яких потрібно побачити, і так багато місць, де можна побувати, але ви лише одна людина. Насправді, ваші друзі можуть запропонувати вам не спати допізна і веселитися всю ніч безперервно. Перш ніж погоджуватися на будь-які плани, ви повинні спочатку переконатися, що ваше тіло в курсі. Також важливо приділяти першорядну увагу своєму добробуту, як і своєї соціальної активності.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Нормально виходити вперед і бути лідером, особливо якщо цього вимагає ситуація. Сьогодні може виникнути подія, що вимагає ваших унікальних талантів або знань, і вона змусить вас подолати бажання грати другорядного персонажа. Якщо ви вирішите командувати ситуацією, ви можете здивуватися, наскільки охоче інші дозволять вам опинитися в центрі уваги. Поділіться з ними тим, що ви знаєте, та спостерігайте, як вони відкидаються назад та цінують вас на роботі.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні на порядку денному вихід із зони комфорту. Ви можете відчувати себе більш чутливим до думок чи думок інших, навіть якщо ви зазвичай дуже впевнена чи вільнодумна людина. Це може бути пов'язане з тим, що ви перебуваєте в незнайомій обстановці або в присутності людей, яких ви дійсно поважаєте і захоплюєтеся. Як би там не було, не дозволяйте залякуванню стати на шляху до вашого успіху. Будьте сміливими і не бійтеся говорити з тими, хто вас надихає.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Іноді важко знайти потрібні слова у розмові. Ви можете опинитися в глухому куті, коли хтось застане вас зненацька сьогодні, і незручне мовчання, яке піде, може змусити вас штовхати себе пізніше, коли ви подумаєте, що ви повинні були сказати. Бути добрим і розуміючим, відповідаючи іншим, а також давати можливість проявити себе, — це правильний підхід зараз. Якщо ви справді опинилися в розгубленості, просто подумайте, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас у такій ситуації.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Останнім часом ви відчуваєте свою незалежність, але ви, можливо, звалили на себе більше, ніж можете впоратися, коли щось несподіване додається до довгого списку справ на сьогодні. Хоча ви, можливо, хочете бути супергероєм і виконати всі завдання самостійно, ви можете позбавити себе стресу, дозволивши комусь іншому взяти на себе частину тягаря. Спирайтеся на людей, які вас люблять, навіть якщо це не здається природним.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні вас може пригнічувати робоча нудьга, тому дозвольте тому, хто вас любить, підняти настрій. Тяжкий день в офісі або низка труднощів розчарують вас, але ви, можливо, не захочете засмучувати когось ще своїми почуттями щодо дня. Замість того щоб ізолювати себе, надайте коханій людині можливість підбадьорити вас і нагадати про гарні речі, на які ви чекаєте. Буде приємно відволіктися на трохи свіжого позитиву.

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