Ежедневный гороскоп на 17 августа, то, что звучит хорошо, и то, что на самом деле хорошо для нас, будут сопоставлены сегодня.

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака, пришло время выйти за рамки настоящего и выбрать путь, который удовлетворит нас в будущем.

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете попытаться заменить один вид счастья другим. Посмотрите на свой выбор, когда дело касается удовольствий, и спросите себя, действительно ли то, за чем вы гонитесь, является тем, чего вы хотите. Не позволяйте себе отвлекаться на такие вещи, как то, чего хочет для вас кто-то другой или то, что, по вашему мнению, принесет вам больше всего денег. Чем честнее вы будете в том, что вам нужно для счастья и удовлетворения, тем лучше вы поймете, как провести свой день.

Телец

20 апреля-20 мая

Возможно, пришло время восстановить связь с кем-то, с кем вы давно не общались. Кто-то может снова и снова всплывать в вашей памяти в течение дня, и хотя вы захотите связаться с ним, вы будете колебаться. Если это связано с чем-то, что произошло между вами в прошлом, постарайтесь проглотить свою гордость и связаться с этим человеком. Хотя это может быть трудно, вы никогда не узнаете, что произойдет, если вы не сделаете этот шаг.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сейчас может быть нелегко сохранять дисциплину. Возможно, вы недавно начали новую рутину, которую вы связаны и полны решимости придерживаться. Однако сегодня возникнут вещи, которые будут отвлекать, или вы можете понять, что у вас просто недостаточно часов в сутках, чтобы все это сделать. Возможно, корень проблемы в том, что вы пытаетесь втиснуть в свою жизнь слишком много разных планов одновременно. Посмотрите, поможет ли вам упрощение целей более полно их придерживаться.

Рак

21 июня-22 июля

Ваше чувство безопасности может оказаться под угрозой из-за неожиданной информации, которую вы получите сегодня. Кто-то, кому вы доверяли долгое время, может ранить ваши чувства или подвести вас в решающий момент. Хотя это может быть трудно исцелить, возможно, вам нужно пересмотреть свое доверие и людей, которых вы допускаете в свой ближний круг. Вполне вероятно, что эти отношения могут вырасти из этого, но это может занять время — и извинения от другой стороны.

Лев

23 июля – 22 августа

Поддавшись страху неудачи, вы можете подвести себя, когда вам нужно твердо стоять на своем. Вам может помешать синдром самозванца, будь то в форме ваших собственных переживаний или поощрения кого-то из вашего окружения. Не позволяйте внутреннему или внешнему диалогу подпитывать вашу неуверенность в себе. Если ваша уверенность пошатнулась сегодня, вспомните другие моменты в вашей жизни, когда вы преодолевали трудности. Поверьте, если вы смогли подняться выше этого раньше, вы сможете сделать это снова.

Дева

23 августа – 22 сентября

Настройка на свою духовную сторону может помочь вам разрешить разногласия с кем-то важным для вас сегодня. Это будет сложная ситуация для навигации, и хотя вы можете верить, что есть один правильный способ подойти к этому, ваша интуиция подскажет вам что-то совершенно другое. Это будет что-то более неясное или нестандартное, но в конечном итоге это лучший вариант. Когда на кону чьи-то чувства, иногда лучше позволить своей интуиции быть вашим проводником.

Весы

23 сентября – 22 октября

Энергии может быть недостаточно, поэтому сегодня будет важно прислушиваться к своему телу и уважать то, что оно вам говорит. Будет так много людей, которых нужно увидеть, и так много мест, где можно побывать, но вы всего лишь один человек. На самом деле, ваши друзья могут предложить вам не спать допоздна и веселиться всю ночь напролет. Прежде чем соглашаться на какие-либо планы, вы должны сначала убедиться, что ваше тело в курсе. Так же важно уделять первостепенное внимание своему благополучию, как и своей социальной активности.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Нормально выходить вперед и быть лидером, особенно если того требует ситуация. Сегодня может возникнуть событие, требующее ваших уникальных талантов или знаний, и оно заставит вас преодолеть желание играть второстепенного персонажа. Если вы решите командовать ситуацией, вы можете удивиться тому, насколько охотно другие позволят вам оказаться в центре внимания. Поделитесь с ними тем, что вы знаете, и наблюдайте, как они откидываются назад и ценят вас на работе.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня на повестке дня выход из зоны комфорта. Вы можете чувствовать себя более чувствительным к мыслям или мнению других, даже если вы обычно очень уверенный или свободомыслящий человек. Это может быть связано с тем, что вы находитесь в незнакомой обстановке или в присутствии людей, которых вы действительно уважаете и которыми восхищаетесь. Как бы то ни было, не позволяйте запугиванию встать на пути к вашему успеху. Будьте смелы и не бойтесь говорить с теми, кто вас вдохновляет.

Козерог

22 декабря – 19 января

Иногда трудно найти нужные слова в разговоре. Вы можете оказаться в тупике, когда кто-то застанет вас врасплох сегодня, и неловкое молчание, которое последует, может заставить вас пинать себя позже, когда вы подумаете, что вы должны были сказать. Быть добрым и понимающим, отвечая другим, а также давать им возможность проявить себя, — это правильный подход сейчас. Если вы действительно оказались в растерянности, просто подумайте, как бы вы хотели, чтобы относились к вам в такой же ситуации.

Водолей

20 января – 18 февраля

В последнее время вы чувствуете свою независимость, но вы, возможно, взвалили на себя больше, чем можете справиться, когда что-то неожиданное добавляется к вашему длинному списку дел на сегодня. Хотя вы, возможно, хотите быть супергероем и выполнить все задачи самостоятельно, вы можете избавить себя от стресса, позволив кому-то другому взять на себя часть бремени. Опирайтесь на людей, которые вас любят, даже если это не кажется самым естественным.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вас может угнетать рабочая хандра, поэтому позвольте тому, кто вас любит, поднять вам настроение. Тяжелый день в офисе или череда трудностей разочаруют вас, но вы, возможно, не захотите огорчать кого-то еще своими чувствами по поводу дня. Вместо того чтобы изолировать себя, предоставьте любимому человеку возможность подбодрить вас и напомнить о хороших вещах, которых вам предстоит ждать. Будет приятно отвлечься на немного свежего позитива.

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