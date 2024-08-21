Приготувати полуничне варення на зиму – це не лише смачно, але й корисно. Щоб правильно приготувати полуничне варення, вам знадобляться стиглі ягоди полуниці, цукор і трохи лимона. Як саме приготувати полуничне варення, розповідає Дмитро Касап, учасник «МастерШеф. Професіонали».

Інгредієнти:

  • Полуниця – 2 кг
  • Цукор – 1,5 кг
  • Лимон – 2 скибочки

полуниця

Процес приготування:

  1. Щоб приготувати полуничне варення, візьміть чисту полуницю і викладіть її в емальовану каструлю. Посипте ягоди цукром.
  2. Помістіть каструлю в холодильник на добу, щоб полуниця віддала свій сік – це важливий крок при приготуванні полуничного варення.
  3. Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це також частина процесу, як приготувати полуничне варення.
  4. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення ще 10 хвилин, продовжуючи помішувати та знімати піну.
  5. Обережно вийміть ягоди з сиропу і викладіть їх у широку ємність.
  6. Продовжте варити сироп ще годину на повільному вогні, щоб досягти ідеальної густини для приготування полуничного варення.
  7. Наріжте скибочки лимона на дрібні частини і додайте їх у сироп через годину варіння.
  8. Варіть сироп ще 1–2 години, в залежності від бажаної густини. Щоб отримати густе варення, уварюйте сироп до третьої частини початкового об’єму.
  9. Поверніть ягоди в сироп і продовжуйте варити ще близько години на невеликому вогні, не забуваючи помішувати.
  10. Зніміть піну і розлийте гаряче варення у стерилізовані банки.

полуниця

Ось так, дотримуючи цих простих кроків, ви зможете приготувати смачне і густе полуничне варення на зиму.

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