Приготувати полуничне варення на зиму – це не лише смачно, але й корисно. Щоб правильно приготувати полуничне варення, вам знадобляться стиглі ягоди полуниці, цукор і трохи лимона. Як саме приготувати полуничне варення, розповідає Дмитро Касап, учасник «МастерШеф. Професіонали».
Інгредієнти:
- Полуниця – 2 кг
- Цукор – 1,5 кг
- Лимон – 2 скибочки
Процес приготування:
- Щоб приготувати полуничне варення, візьміть чисту полуницю і викладіть її в емальовану каструлю. Посипте ягоди цукром.
- Помістіть каструлю в холодильник на добу, щоб полуниця віддала свій сік – це важливий крок при приготуванні полуничного варення.
- Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це також частина процесу, як приготувати полуничне варення.
- Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення ще 10 хвилин, продовжуючи помішувати та знімати піну.
- Обережно вийміть ягоди з сиропу і викладіть їх у широку ємність.
- Продовжте варити сироп ще годину на повільному вогні, щоб досягти ідеальної густини для приготування полуничного варення.
- Наріжте скибочки лимона на дрібні частини і додайте їх у сироп через годину варіння.
- Варіть сироп ще 1–2 години, в залежності від бажаної густини. Щоб отримати густе варення, уварюйте сироп до третьої частини початкового об’єму.
- Поверніть ягоди в сироп і продовжуйте варити ще близько години на невеликому вогні, не забуваючи помішувати.
- Зніміть піну і розлийте гаряче варення у стерилізовані банки.
Ось так, дотримуючи цих простих кроків, ви зможете приготувати смачне і густе полуничне варення на зиму.
Читайте також:
Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".
Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.
Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.