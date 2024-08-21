Дізнайтеся, як приготувати полуничне варення на зиму за рецептом Дмитра Касапа з «МастерШеф», щоб отримати смачний та густий десерт, який зберігатиме форму ягід і аромат справжньої полуниці.

Приготувати полуничне варення на зиму – це не лише смачно, але й корисно. Щоб правильно приготувати полуничне варення, вам знадобляться стиглі ягоди полуниці, цукор і трохи лимона. Як саме приготувати полуничне варення, розповідає Дмитро Касап, учасник «МастерШеф. Професіонали».

Інгредієнти:

Полуниця – 2 кг

Цукор – 1,5 кг

Лимон – 2 скибочки

Процес приготування:

Щоб приготувати полуничне варення, візьміть чисту полуницю і викладіть її в емальовану каструлю. Посипте ягоди цукром. Помістіть каструлю в холодильник на добу, щоб полуниця віддала свій сік – це важливий крок при приготуванні полуничного варення. Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це також частина процесу, як приготувати полуничне варення. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення ще 10 хвилин, продовжуючи помішувати та знімати піну. Обережно вийміть ягоди з сиропу і викладіть їх у широку ємність. Продовжте варити сироп ще годину на повільному вогні, щоб досягти ідеальної густини для приготування полуничного варення. Наріжте скибочки лимона на дрібні частини і додайте їх у сироп через годину варіння. Варіть сироп ще 1–2 години, в залежності від бажаної густини. Щоб отримати густе варення, уварюйте сироп до третьої частини початкового об’єму. Поверніть ягоди в сироп і продовжуйте варити ще близько години на невеликому вогні, не забуваючи помішувати. Зніміть піну і розлийте гаряче варення у стерилізовані банки.

Ось так, дотримуючи цих простих кроків, ви зможете приготувати смачне і густе полуничне варення на зиму.

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