Узнайте, как приготовить клубничное варенье по рецепту Дмитрия Касапа из «МастерШеф», чтобы получить вкусный и густой десерт, который будет сохранять форму ягод и аромат настоящей клубники.

Приготовить клубничное варенье на зиму – это не только вкусно, но и полезно. Чтобы правильно приготовить клубничное варенье, вам понадобятся спелые ягоды клубники, сахара и немного лимона. Как именно приготовить клубничное варенье, рассказывает Дмитрий Касап, участник МастерШеф. Профессионалы».

Ингредиенты:

Клубника – 2 кг

Сахар – 1,5 кг

Лимон – 2 ломтика

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить клубничное варенье, возьмите чистую клубнику и выложите ее в эмалированную кастрюлю. Посыпьте ягоды сахаром. Поместите кастрюлю в холодильник в сутки, чтобы клубника отдала свой сок – это важный шаг при приготовлении клубничного варенья. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая. Это также часть процесса, как приготовить клубничное варенье. Убавьте огонь до минимума и варите варенье еще 10 минут, продолжая помешивать и снимать пену. Осторожно извлеките ягоды из сиропа и выложите их в широкую емкость. Продолжьте варить сироп еще час на медленном огне, чтобы достичь идеальной густоты для приготовления клубничного варенья. Нарежьте ломтики лимона на мелкие части и добавьте в сироп через час варки. Варите сироп еще 1-2 часа, в зависимости от желаемой плотности. Чтобы получить густое варенье, уваривайте сироп до третьей части исходного объема. Верните ягоды в сироп и продолжайте варить еще около часа на небольшом огне, не забывая помешивать. Снимите пену и разлейте горячее варенье в стерилизованные банки.

Вот так, соблюдая эти простые шаги, вы сможете приготовить вкусное и густое клубничное варенье на зиму.

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