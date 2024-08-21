Приготовить клубничное варенье на зиму – это не только вкусно, но и полезно. Чтобы правильно приготовить клубничное варенье, вам понадобятся спелые ягоды клубники, сахара и немного лимона. Как именно приготовить клубничное варенье, рассказывает Дмитрий Касап, участник МастерШеф. Профессионалы».
Ингредиенты:
- Клубника – 2 кг
- Сахар – 1,5 кг
- Лимон – 2 ломтика
Процесс приготовления:
- Чтобы приготовить клубничное варенье, возьмите чистую клубнику и выложите ее в эмалированную кастрюлю. Посыпьте ягоды сахаром.
- Поместите кастрюлю в холодильник в сутки, чтобы клубника отдала свой сок – это важный шаг при приготовлении клубничного варенья.
- Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая. Это также часть процесса, как приготовить клубничное варенье.
- Убавьте огонь до минимума и варите варенье еще 10 минут, продолжая помешивать и снимать пену.
- Осторожно извлеките ягоды из сиропа и выложите их в широкую емкость.
- Продолжьте варить сироп еще час на медленном огне, чтобы достичь идеальной густоты для приготовления клубничного варенья.
- Нарежьте ломтики лимона на мелкие части и добавьте в сироп через час варки.
- Варите сироп еще 1-2 часа, в зависимости от желаемой плотности. Чтобы получить густое варенье, уваривайте сироп до третьей части исходного объема.
- Верните ягоды в сироп и продолжайте варить еще около часа на небольшом огне, не забывая помешивать.
- Снимите пену и разлейте горячее варенье в стерилизованные банки.
Вот так, соблюдая эти простые шаги, вы сможете приготовить вкусное и густое клубничное варенье на зиму.
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