Верховній Раді запропоновано посилити покарання для громадян за неповагу до суду та неявку на судові засідання. Про це йдеться у проекті закону №11387. Стало відомо, що саме пропонує змінити цей законопроект і що про нього відомо.

Проект закону пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), зокрема ввести адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо ухвали суду про привід (стаття 185-6-1) та доповнити статтю 15 відповідною нормою.

Зокрема, залишення без розгляду ухвали суду про привід, безпідставне невиконання ухвали суду про здійснення приводу посадовою особою, або повернення суду ухвали про привід без письмового пояснення причин її невиконання підлягатимуть штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

Проект закону пропонує підвищити розміри штрафів за прояви неповаги до суду, передбачені статтею 185-3 "Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України". Також пропонується вилучити посилання на цю статтю зі статті 328, що стосується трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту.

Зокрема, мова йде про неповагу до суду, яка виявляється:

в злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача чи відповідача;

у непідкоренні розпорядженням головуючого судді;

в порушенні порядку під час судового засідання;

у вчиненні дій, що свідчать про явну зневагу до суду або порушення встановлених у суді правил.

За такі правопорушення пропонується підвищити штрафи з діючих 50-150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 2550 грн) до 100-200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн).

Згідно з проектом закону, пропонується суттєво підвищити штрафи за злісне ухилення експерта або перекладача від явки в суд. Наразі за це правопорушення передбачено штраф у розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1700 грн). Законопроект пропонує збільшити цей штраф до 100-200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн).

Що стосується невиконання поручителем зобов'язань, покладених судом у справах про затримання та видворення іноземців та осіб без громадянства, наразі штраф становить від 150 до 300 НМДГ (від 2550 до 5100 грн). Законопроект пропонує підвищити мінімальний штраф до 200 НМДГ, що призведе до нового діапазону штрафів від 3400 до 5100 грн.

Згідно з чинними нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за неповагу до Конституційного Суду України (КСУ) передбачено штраф для учасників конституційного провадження, включаючи перекладачів, свідків, спеціалістів та експертів. Це порушення може проявлятися в таких формах:

злісне ухилення від явки на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати КСУ;

непідкорення розпорядженням головуючого;

порушення порядку під час засідань;

вчинення дій, що свідчать про явну зневагу до КСУ (крім суддів).

На даний момент штраф за таке правопорушення складає від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) (від 340 до 1700 грн). Проект закону пропонує підвищити цей штраф до 200-400 НМДГ (від 3400 до 6800 грн).

Крім того, проект пропонує внести зміни до статті 185-5 КУпАП, яка стосується перешкоджання явці народного засідателя або присяжного до суду. Нині штраф за це правопорушення становить від 5 до 8 НМДГ (від 85 до 136 грн). Законопроект пропонує збільшити штраф до 50-100 НМДГ (від 850 до 1700 грн) для осіб, що перешкоджають явці присяжного до суду.

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