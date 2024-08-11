Українське законодавство забороняє пошкоджувати зелені насадження в межах населених пунктів. За порушення цієї заборони громадянам може загрожувати штраф. Відомо, як покарають українців, якщо зірвати квіти з клумби чи пошкодити зелені насадження.

Зокрема, за знищення або пошкодження зелених насаджень, дерев, чагарників, газонів, квітників та інших елементів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення таких об'єктів під час забудови, штрафи можуть становити від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 до 510 грн) для фізичних осіб.

За пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не відносяться до лісового фонду, або їх незаконну порубку, штрафи для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців коливаються від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 до 850 грн).

Також українців можуть покарати за самовільне спалювання рослинності або її залишків. За це порушення стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 3 060 до 12 240 гривень. Для посадових осіб сума штрафу може коливатися від 15 300 до 30 600 гривень.

Якщо ж громадянин спричинив пожежу в лісі чи на полі, згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу, йому загрожує штраф від 91 800 до 153 000 гривень, а також обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Якщо дії порушника призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або інших тяжких наслідків, йому загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Підпали під час воєнного стану можуть бути кваліфіковані як диверсія відповідно до статті 113 Кримінального кодексу України. За це порушнику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Джерело: РБК.

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