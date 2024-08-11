Рассказываем, какими штрафами будут наказаны украинцы, если сорвать цветы с клумбы или повредить зеленые насаждения.

Украинское законодательство запрещает повреждать зеленые насаждения в пределах населённых пунктов. За нарушение этого запрета гражданам может грозить штраф. Известно, как накажут украинцев, если сорвать цветы с клумбы или повредить зеленые насаждения.

В частности, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений , деревьев, кустарников, газонов, цветников и других элементов озеленения в пределах населенных пунктов, непринятие мер по их охране, а также самовольный перенос таких объектов во время застройки, штрафы могут составлять от десяти до тридцати. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 до 510 грн) для физических лиц.

За повреждение деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов , не относящихся к лесному фонду, или их незаконную порубку, штрафы для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей колеблются от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (510 до 850 грн).

Также украинцев могут наказать за самопроизвольное сжигание растительности или ее остатков. За это нарушение статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 3060 до 12240 гривен. Для должностных лиц сумма штрафа может колебаться от 15300 до 30600 гривен.

Если же гражданин повлек пожар в лесу или на поле , согласно статье 245 Уголовного кодекса, ему грозит штраф от 91 800 до 153 000 гривен, а также ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Если действия нарушителя привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжелым последствиям, ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

Поджоги во время военного положения могут быть квалифицированы как диверсия в соответствии со статьей 113 Уголовного кодекса Украины. За это нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: РБК.

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