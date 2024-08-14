Правила перевезення пасажирів чітко регламентують їхню поведінку під час користування транспортом, і за порушення цих правил можуть бути накладені штрафи.

Стаття 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює покарання за порушення правил користування залізничним транспортом.

Пасажирів можуть оштрафувати за пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, локомотивів і вагонів. За таке порушення передбачений штраф від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-510 грн).

Крім того, штрафи накладаються за куріння у вагонах (включаючи тамбури) приміських поїздів, а також у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого та дальнього сполучення, а також у метрополітенах. За це порушення можливе попередження або штраф від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-340 грн).

Стаття 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання для пасажирів за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, а також за перехід по залізничних коліях у невстановлених місцях.

За ці порушення можливе попередження або накладення штрафу в межах від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 грн).

За безквитковий проїзд пасажир змушений буде сплатити штраф у розмірі десятиразової вартості квитка. Наприклад, для потяга №91 на маршруті Київ-Львів, де вартість квитка варіюється від 700 грн (залежно від дня тижня), сума штрафу може перевищити 7 тисяч гривень.

Джерело: РБК.

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