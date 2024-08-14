Правила перевозки пассажиров четко регламентируют их поведение при пользовании транспортом, и за нарушение этих правил могут быть наложены штрафы.

Статья 110 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает наказание за нарушение правил использования железнодорожным транспортом.

Пассажиров могут оштрафовать за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, локомотивов и вагонов. За такое нарушение предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей (170-510 грн).

Кроме того, штрафы налагаются за курение в вагонах (включая тамбуры) пригородных поездов, а также в неустановленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения, а также в метрополитенах. За это нарушение возможно предупреждение или штраф от 5 до 20 тысяч рублей (85-340 грн).

Статья 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание для пассажиров за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов, а также переход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

За эти нарушения возможно предупреждение или наложение штрафа в пределах от 2 до 10 тысяч рублей (34-170 грн).

За безбилетный проезд пассажир вынужден будет уплатить штраф в размере десятикратной стоимости билета. Например, для поезда №91 по маршруту Киев-Львов, где стоимость билета варьируется от 700 грн (в зависимости от дня недели), сумма штрафа может превысить 7 тысяч гривен.

Источник: РБК.

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