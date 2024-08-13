Паспорт може бути старого (у вигляді книжечки) чи нового (ID-картка) зразка - якщо вчасно його не оновити чи не замінити, загрожуватиме штраф.

Несвоєчасна заміна або оновлення паспорта може призвести до накладення штрафу. З 14 років кожен українець зобов'язаний отримати паспорт громадянина України, який є основним документом для підтвердження особи. Паспорт може бути у вигляді старої книжечки або нової ID-картки. Про це йдеться в статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Паспорт-книжечка є безстроковим документом, проте у 25 та 45 років громадяни повинні оновити його, вклеївши нову фотокартку. ID-картка не потребує таких оновлень, але має обмежений термін дії: для осіб від 14 до 18 років паспорт видається на 4 роки, а після 18 років – на 10 років.

Якщо не оновити фото в паспорті старого зразка або не замінити ID-картку, документ вважатиметься недійсним. Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за користування недійсним паспортом передбачено покарання:

при першому порушенні – попередження, а за повторне порушення протягом року – штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, визначений пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу, у 2024 році становить 17 гривень. Отже, власникам недійсних паспортів загрожує штраф у межах від 17 до 51 гривні.

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