За певні порушення передбачено штраф у розмірі 680 гривень, хоча розмір штрафу може бути зменшеним.

Спеціальні смуги для громадського транспорту стали невід’ємною складовою сучасних міст. Вони призначені для того, щоб забезпечити швидкий та безперешкодний рух автобусів та тролейбусів. Однак, багато водіїв нехтують цими правилами і використовують смуги для свого транспорту. Стало відомо, який штраф загрожує за їзду на смузі для громадського транспорт.

Згідно з українським законодавством, доступ до смуги для громадського транспорту мають лише маршрутні таксі, таксі та велосипеди. Існують винятки для маневрів повороту направо або зупинки для посадки та висадки пасажирів. Проїзд по цій смузі дозволено тільки на ділянках, які відповідно позначені дорожньою розміткою.

Порушення правил щодо руху по смузі для громадського транспорту підлягає адміністративній відповідальності. За такі порушення передбачено штраф у розмірі 680 гривень.

У разі, якщо водій вчинив інші порушення дорожніх правил, пов'язаних з використанням цієї смуги (наприклад, не дотримання дорожніх знаків), розмір штрафу може бути зменшений до 340 гривень.

Нагадаємо також, що людей, які володіють тваринами і не прибирають за ними на вулицях, в парках або прибудинкових територіях, можуть покарати штрафами. Якщо власник тварини не прибирає її екскременти в громадському місці (крім спеціально відведених для цього місць), це може призвести до:

попередження, або

нарахування штрафу у розмірі від 170 до 340 гривень для звичайних громадян.

Також посадовим особам можуть виписати попередження або нарахувати більший штраф у розмірі від 340 до 850 гривень. У разі повторного порушення протягом року вартість штрафу буде такою:

від 340 до 510 гривень для звичайних громадян

від 510 до 1020 гривень для посадових осіб.

Джерело: РБК.

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