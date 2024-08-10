За определенные нарушения предусмотрен штраф в размере 680 гривен, хотя размер штрафа может быть уменьшен.

Специальные полосы общественного транспорта стали неотъемлемой составляющей современных городов. Они предназначены для обеспечения быстрого и беспрепятственного движения автобусов и троллейбусов. Однако многие водители пренебрегают этими правилами и используют полосы для своего транспорта. Стало известно, какой штраф грозит за езду на полосе для общественного транспорта.

Согласно украинскому законодательству, доступ к полосе общественного транспорта имеют только маршрутные такси, такси и велосипеды. Есть исключения для маневров поворота направо или остановки для посадки и высадки пассажиров. Проезд по этой полосе разрешен только на участках, соответственно обозначенных дорожной разметкой.

Нарушение правил движения по полосе для общественного транспорта подлежит административной ответственности. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

В случае если водитель совершил другие нарушения дорожных правил, связанных с использованием этой полосы (например, не соблюдение дорожных знаков), размер штрафа может быть уменьшен до 340 гривен.

Напомним также, что людей, владеющих животными и не убирающих за ними на улицах, в парках или придомовых территориях, могут наказать штрафами. Если владелец животного не убирает его экскременты в общественном месте (кроме специально отведенных для этого мест), это может привести к:

предупреждение, или

начисление штрафа в размере от 170 до 340 гривен для обычных граждан.

Также должностным лицам могут выписать предупреждение или начислить штраф в размере от 340 до 850 гривен. В случае повторного нарушения в течение года стоимость штрафа будет такой:

от 340 до 510 гривен для обычных граждан

от 510 до 1020 гривен для должностных лиц.

Источник: РБК.

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