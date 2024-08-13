Паспорт может быть старого (в виде книжечки) или нового (ID-карта) образца – если вовремя его не обновить или не заменить, грозит штраф.

Несвоевременная замена или обновление паспорта может привести к штрафу. С 14 лет каждый украинец обязан получить паспорт гражданина Украины, являющегося основным документом для подтверждения личности. Паспорт может быть в виде старой книги или новой ID-карты. Об этом говорится в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Паспорт-книга является бессрочным документом, однако в 25 и 45 лет граждане должны обновить его, вклеив новую фотографию. ID-карта не требует таких обновлений, но имеет ограниченный срок действия: для лиц от 14 до 18 лет паспорт выдается на 4 года, а после 18 лет – на 10 лет.

Если не обновить фото в паспорте старого образца или не заменить ID-карту, документ будет считаться недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за пользование недействительным паспортом предусмотрено наказание:

при первом нарушении – предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, определенный пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса, в 2024 году составляет 17 гривен. Следовательно, владельцам недействительных паспортов грозит штраф в пределах от 17 до 51 гривны.

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