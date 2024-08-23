Верховной Раде предложено ужесточить наказание для граждан за неуважение к суду и неявку на судебные заседания. Об этом говорится в проекте закона №11387 . Стало известно, что предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.

Проект закона предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в частности, ввести административную ответственность за непринятие мер по определению суда о поводе (статья 185-6-1) и дополнить статью 15 соответствующей нормой.

В частности, оставление без рассмотрения определения суда о поводе, безосновательное невыполнение определения суда об осуществлении повода должностным лицом или возврат суда определения о поводе без письменного объяснения причин его невыполнения будут подлежать штрафу от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 340 грн).

Проект закона предлагает повысить размеры штрафов за проявления неуважения к суду , предусмотренные статьей 185-3 "Проявление неуважения к суду или Конституционному суду Украины". Также предлагается исключить ссылку на статью из статьи 328, касающуюся трудового использования лиц, подвергнутых административному аресту.

В частности, речь идет о неуважении к суду, которое оказывается:

в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца или ответчика;

в непокорении распоряжением председательствующего судьи;

в нарушении порядка во время судебного заседания;

в совершении действий, свидетельствующих о явном пренебрежении судом или нарушении установленных в суде правил.

За такие правонарушения предлагается повысить штрафы с действующих 50-150 тысяч не облагаемых налогом минимумов (от 850 до 2550 грн) до 100-200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн).

Согласно проекту закона, предлагается существенно повысить штрафы за злостное уклонение эксперта или переводчика от явки в суд. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 20 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 1700 грн). Законопроект предлагает увеличить этот штраф до 100–200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн).

Что касается невыполнения поручителем обязательств , возложенных судом по делам о задержании и выдворении иностранцев и лиц без гражданства, штраф составляет от 150 до 300 НМДГ (от 2550 до 5100 грн). Законопроект предлагает повысить минимальный штраф до 200 НМДГ, что приведет к новому диапазону штрафов от 3400 до 5100 грн.

Согласно действующим нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за неуважение к Конституционному Суду Украины (КСУ) предусмотрен штраф для участников конституционного производства, включая переводчиков, свидетелей, специалистов и экспертов. Это нарушение может проявляться в следующих формах:

злостное уклонение от явки на заседание или пленарное заседание Сената или Большой палаты КСУ;

неподчинение предписаниям председательствующего;

нарушение порядка во время заседаний;

совершение действий, свидетельствующих о явном пренебрежении КСУ (кроме судей).

На данный момент штраф за такое правонарушение составляет от 20 до 100 тысяч рублей (НМДГ) (от 340 до 1700 грн). Проект закона предлагает повысить этот штраф до 200–400 НМДГ (от 3400 до 6800 грн).

Кроме того, проект предлагает внести изменения в статью 185-5 КУоАП, касающуюся препятствования явке народного заседателя или присяжного в суд. В настоящее время штраф за это правонарушение составляет от 5 до 8 НМДГ (от 85 до 136 грн.). Законопроект предлагает увеличить штраф до 50-100 НМДГ (от 850 до 1700 грн) для лиц, препятствующих явке присяжного в суд.

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