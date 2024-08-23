Проєкт закону № 9212 вже пройшов перше читання у Верховній Раді, але був повернений на доопрацювання.

Уряд України має намір запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка включатиме як обов'язкові, так і добровільні накопичувальні компоненти, поряд із чинною солідарною системою. Очікується, що нові правила будуть ухвалені на початку 2025 року, а їх повне впровадження розпочнеться з 2026 року.

Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Уряд пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, яка може кардинально змінити механізм нарахування пенсій в Україні.

Проєкт закону № 9212 вже пройшов перше читання у Верховній Раді, але був повернений на доопрацювання. Після внесення рекомендованих змін урядом, очікується, що оновлений законопроєкт буде представлений парламенту у вересні 2024 року.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про комплексний підхід до реформи пенсійної системи. Вона зазначила, що нова система включатиме три основні компоненти:

Обов’язкова накопичувальна система – кожен працівник буде зобов'язаний відраховувати частину своєї заробітної плати на особистий пенсійний рахунок. Добровільна накопичувальна система – громадяни матимуть можливість робити додаткові внески на свої пенсійні рахунки для забезпечення більшого рівня пенсійних виплат у майбутньому. Солідарна система – залишиться базовою складовою, де виплати пенсій фінансуватимуться за рахунок внесків працюючого населення.

Одним з ключових аспектів реформи стане нова формула розрахунку пенсій. Як повідомила Оксана Жолнович, пенсія буде визначатися на основі двох основних критеріїв: кількість відпрацьованих років і сума внесків, які працівник сплачував щомісяця. Ці параметри конвертуватимуться у певну кількість балів, при цьому вартість кожного бала становитиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік.

Джерело: Укрінформ.

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