Оксана Жолнович зазначила, що поточний прожитковий мінімум є недостатнім для покриття основних потреб.

В Україні планують скасувати прожитковий мінімум і замінити його спеціальною грошовою допомогою. Розмір цієї допомоги визначатиметься на основі складу родини та домогосподарства. Замість прожиткового мінімуму українці матимуть базову соціальну допомогу, розповіла у ефірі телемарафону міністерка Оксана Жолнович.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - розповіла міністерка.

Жолнович зазначила, що поточний прожитковий мінімум недостатній для покриття основних потреб. Вона вважає, що доцільніше об'єднати різні виплати в одну базову допомогу.

Зокрема, планується впровадження лише двох видів допомоги:

Виплата для осіб, які втратили працездатність. Виплата для тих, хто тимчасово стикається з фінансовими труднощами.

Нагадаємо, через війну в Україні та завдані неї збитки рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року не змінювався та становив — 6 700 грн (у місячному розмірі) і 40,46 грн (у погодинному розмірі). Проте, у 2024 році заплановане збільшення суми виплат.

Відповідно до ухваленого держбюджету на 2024 рік, розмір мінімальної заробітної плати змінювався двічі:

з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі і 42,60 грн в погодинному;

з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

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