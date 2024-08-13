В Украине планируется отменить прожиточный минимум и заменить его специальной денежной помощью. Размер этой помощи определяется на основе состава семьи и домохозяйства. Вместо прожиточного минимума у ​​украинцев будет базовая социальная помощь, рассказала в эфире телемарафона министерша Оксана Жолнович.

"Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - рассказала министерша.

Жолнович отметила, что текущий прожиточный минимум недостаточен для покрытия основных потребностей. Она считает, что целесообразнее объединить разные выплаты в одну базовую помощь.

В частности, планируется внедрение только двух видов помощи:

Выплата для лиц, утративших трудоспособность. Выплата для временно сталкивающихся с финансовыми трудностями.

Напомним, из-за войны в Украине и нанесенного ущерба уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года не изменялся и составлял — 6 700 грн (в месячном размере) и 40,46 грн (в почасовом размере). Однако в 2024 году запланировано увеличение суммы выплат.

Согласно принятому госбюджету на 2024 год, размер минимальной заработной платы изменялся дважды:

с 1 января - 7 100 грн в месячном размере и 42,60 грн в почасовом;

с 1 апреля - 8 тыс. грн и 48 грн в час.

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