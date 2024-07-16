Розмір цієї доплати до пенсії складає 944 грн., що становить 40% прожиткового мінімуму.

Навіть у період війни українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Деякі старші громадяни можуть бути вправі отримувати додаткові надбавки до пенсійних виплат. Стало відомо, хто може отримати доплату до пенсії на догляд.

Українські пенсіонери, які є самотніми та досягли віку 80 років, і мають медичне підтвердження потреби у постійному догляді, можуть отримати щомісячну доплату до своєї пенсії.

Розмір цієї доплати до пенсії складає 944 грн, що становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у 2024 році (2361 грн). Для отримання цієї доплати пенсіонер повинен подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.

Також до заяви про надбавку до пенсій потрібно додати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду; паспорт; ідентифікаційний код.

Нагадаємо, що пенсії українців віком старше 70 років зростуть завдяки автоматичним віковим надбавкам. Пенсіонери старше 80 років, які потребують догляду, отримають додаткову фінансову допомогу. Це підвищення спрямоване на підтримку найвразливіших верств населення.

Хоча планової індексації на літо не передбачено, певні категорії пенсіонерів все ж отримають підвищення виплат. Українські пенсіонери, старші за 70 років, можуть розраховувати на спеціальні вікові надбавки.

Джерело: На пенсії.

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