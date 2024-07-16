Размер этой доплаты к пенсии составляет 944 грн., что составляет 40% от прожиточного минимума.

Даже в период войны украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые старшие граждане могут вправе получать дополнительные надбавки к пенсионным выплатам. Стало известно, кто может получить доплату к пенсии по уходу.

Украинские пенсионеры, одинокие и достигшие возраста 80 лет, и имеющие медицинское подтверждение потребности в постоянном уходе, могут получить ежемесячную доплату к своей пенсии.

Размер этой доплаты к пенсии составляет 944 грн., что составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность в 2024 году (2361 грн.). Для получения этой доплаты пенсионер должен подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд.

Также к заявлению о надбавке к пенсиям следует добавить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе; паспорт; идентификационный код

Напомним, что пенсии украинцев старше 70 лет возрастут благодаря автоматическим возрастным надбавкам. Пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат дополнительную финансовую помощь. Это повышение направлено на поддержку самых уязвимых слоев населения.

Хотя плановая индексация на лето не предусмотрена, определенные категории пенсионеров все же получат повышение выплат. Украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на специальные возрастные надбавки.

Источник: На пенсії.

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