Виплата пенсії не може наздогнати сучасні зарплати. експерт пояснив, чому при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Редакція одного з видань отримала лист від львівського пенсіонера Романа, в якому він висловив занепокоєння щодо своєї пенсії, яка, після індексації у березні, складає всього 3 825 гривень, не зважаючи на його 40-річний стаж роботи.

Про це йдеться в сюжеті експерта Сергія Коробкіна на youtube-каналі «На пенсії».

У листі до редакції одного з видань пенсіонер Роман з Львова поділився, що при виході на пенсію за віком у 2017 році у Пенсійному фонді йому повідомили про можливість отримання більшої пенсії, якби він не працював після 2000 року, через високі заробітки та довгий стаж.

Аналізуючи цей лист, експерти вказали, що станом на квітень 2024 року понад дві третини українських пенсіонерів отримували пенсію не більше як 5 000 гривень.

Вони також підкреслили, що розмір пенсії в Україні залежить від тривалості стажу та рівня заробітку, зокрема 40-річний стаж надає право на пенсію у розмірі не менше 40% від заробітку.

Розрахунок зарплати, яка враховується при нарахуванні пенсії, виявляється не дуже справедливим через можливі похибки індексації. При виході на пенсію людям враховують середню зарплату за три попередні роки, яку потім множать на індивідуальний коефіцієнт заробітку. Щорічно ця середня зарплата підлягає індексації.

Для обчислення пенсії обов'язково враховують заробітну плату за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Таким чином, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати розраховується на основі всіх років роботи.

За бажанням, за умови наявності первинних документів, можна додатково подати довідку про зарплату за будь-які 5 років до 1 липня 2000 року. Однак відмовитися від врахування зарплати після 2000 року вже неможливо, що іноді негативно впливає на підсумковий коефіцієнт заробітної плати.

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