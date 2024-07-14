Выплата пенсии не может угнаться за современными зарплатами. Эксперт объяснил, почему при большом стаже украинцы получают мизерную пенсию.

Редакция одного из изданий получила письмо от львовского пенсионера Романа, в котором он выразил обеспокоенность своей пенсией, которая, после индексации в марте, составляет всего 3 825 гривен, несмотря на его 40-летний стаж работы.

Об этом говорится в сюжете эксперта Сергея Коробкина на youtube-канале "На пенсии".

В письме в редакцию одного из изданий пенсионер Роман из Львова поделился, что при выходе на пенсию по возрасту в 2017 году в Пенсионном фонде ему сообщили о возможности получения большей пенсии, если бы он не работал после 2000 года, из-за высоких заработков и долгого стажа.

Анализируя это письмо, эксперты указали, что на апрель 2024 года более двух третей украинских пенсионеров получали пенсию не более 5 000 гривен.

Они также подчеркнули, что размер пенсии в Украине зависит от продолжительности стажа и уровня заработка, в частности, 40-летний стаж предоставляет право на пенсию в размере не менее 40% от заработка.

Расчет зарплаты, которая учитывается при начислении пенсии, оказывается не очень справедливым из-за возможных погрешностей индексации. При выходе на пенсию людям учитывают среднюю зарплату за три предыдущих года, которую затем умножают на индивидуальный коэффициент заработка. Ежегодно эта средняя зарплата подлежит индексации.

Для исчисления пенсии обязательно учитывают заработную плату за все периоды работы, начиная с 1 июля 2000 до момента назначения пенсии. Итак, индивидуальный коэффициент заработной платы рассчитывается на основе всех лет работы.

По желанию, при наличии первичных документов, можно дополнительно подать справку о зарплате за любые 5 лет до 1 июля 2000 года. Однако отказаться от учета зарплаты после 2000 года уже невозможно, что иногда оказывает негативное влияние на итоговый коэффициент заработной платы.

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