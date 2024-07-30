Надбавки до пенсій залежать від віку пенсіонера: від 70 до 74 років – 300 грн, від 75 до 79 – 456 грн, від 80 років – 570 грн та не всі можуть їх отримати.

Українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, продовжують виплачувати пенсії. Деякі українські пенсіонери можуть не отримати надбавки за віком через те, що їхні виплати можуть бути завеликими. Стало відомо, які пенсіонери не отримають додаткові гроші та залишуться без надбавок до пенсій.

Після досягнення 70-річного віку українські пенсіонери починають отримувати надбавки за віком у наступному розмірі:

для осіб віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і старше – 570 гривень.

Проте пенсіонери, які отримують 10 340,35 гривні і більше, не можуть отримувати таку надбавку до пенсії. Також, якщо їхня пенсія наближається до цієї суми, наприклад, 10 200 гривень, то до віку до 74 років вони отримують надбавку у розмірі 140 гривень, а до 79 років – 256 гривень.

Нагадаємо також, що існує ряд причин, через які ПФУ може припинити виплати для українців. Щоб уникнути такого сценарію, важливо дотримуватися всіх необхідних обов'язків уважно і своєчасно.

Особи, які незаконно отримали вищі виплати, зобов'язані будуть повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть добровільно повернути переплату, але у випадку відмови до них можуть застосувати примусові заходи. Пенсійний фонд може утримувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для компенсації фінансових втрат.

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