Хоча планової індексації на літо не передбачено, певні категорії пенсіонерів все ж отримають підвищення виплат.

Пенсії українців віком старше 70 років зростуть завдяки автоматичним віковим надбавкам. Пенсіонери старше 80 років, які потребують догляду, отримають додаткову фінансову допомогу. Це підвищення спрямоване на підтримку найвразливіших верств населення.

Про це розповідає Пенсійний фонд України. Українські пенсіонери можуть очікувати на збільшення своїх пенсій завдяки спеціальним надбавкам і доплатам.

Хоча планової індексації на літо не передбачено, певні категорії пенсіонерів все ж отримають підвищення виплат. Українські пенсіонери, старші за 70 років, можуть розраховувати на спеціальні вікові надбавки до своїх пенсій:

особи від 70 до 74 років отримають додатково 300 гривень;

особи від 75 до 79 років отримають додатково 456 гривень;

особи від 80 років отримають додатково 570 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично та додаються до основного розміру пенсії. Однак такі надбавки отримають лише ті, чия пенсія менша за 10 340,35 гривні.

Пенсіонери також можуть отримати додаткову надбавку через погіршений стан здоров'я. Ця доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз становить 944 гривні. зроби хороший рерайт цього тексту

З квітня 2024 року також змінилися мінімальні виплати для пенсіонерів старше 65 років, які мають повний стаж. Тепер гарантовані пенсії цих осіб складають 3 200 гривень. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень.

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