Хотя плановая индексация на лето не предусмотрена, определенные категории пенсионеров все же получат повышение выплат.

Пенсии украинцев старше 70 лет возрастут благодаря автоматическим возрастным надбавкам. Пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат дополнительную финансовую помощь. Это повышение направлено на поддержку самых уязвимых слоев населения.

Об этом рассказывает Пенсионный фонд Украины. Украинские пенсионеры могут ожидать увеличения своих пенсий благодаря специальным надбавкам и доплатам.

Хотя плановая индексация на лето не предусмотрена, определенные категории пенсионеров все же получат повышение выплат. Украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на специальные возрастные надбавки к своим пенсиям:

лица от 70 до 74 лет получат дополнительно 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет получат дополнительно 456 гривен;

человека от 80 лет получат дополнительно 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически и добавляются в основной размер пенсии. Однако такие надбавки получат только те, чья пенсия меньше 10 340,35 гривны.

Пенсионеры также могут получить дополнительную надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья. Эта доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что сейчас составляет 944 гривны. сделай хороший рерайт этого текста

С апреля 2024 года также изменились минимальные выплаты для пенсионеров старше 65 лет, имеющих полный стаж. Теперь гарантированные пенсии этих лиц составляют 3200 гривен. Это связано с ростом минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен.

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