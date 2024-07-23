Приблизно 20% виплат можуть бути зменшені для українських пенсіонерів через одну невиконану вимогу.

Іноді влада може зменшити пенсійні виплати у разі виконання певних умов. Однак цього можна уникнути та керувати цим процесом. Про такий випадок повідомили у ПФУ.

Приблизно 20% виплат можуть бути зменшені, якщо пенсіонер працює, але не повідомив про це Пенсійному фонду України (ПФУ). Ця умова значно впливає на розмір пенсійних виплат.

Необхідно повідомляти ПФУ про такі події не пізніше, ніж за 10 днів після:

початку роботи;

початку підприємницької діяльності;

звільнення;

припинення підприємницької діяльності.

Це є важливим для забезпечення правильності розрахунку пенсійних виплат. Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд України (ПФУ) про своє працевлаштування, йому загрожує штраф у розмірі до 20% від його пенсії. Цю суму можна сплатити добровільно або її стягнуть через суд.

Повідомити ПФУ про працевлаштування можна особисто або онлайн через: вебпортал електронних послуг ПФУ та портал Дія. Головне – не забути використати кваліфікований електронний підпис.

Нагадаємо, що Городнянський районний суд Чернігівської області вирішив, що пенсіонер повинен повернути в бюджет суму виплати в розмірі 13 тис. гривень. Під час перевірки у березні було встановлено, що від 1 жовтня 2022 року він займався працевлаштуванням, проте він не повідомив про це Пенсійний фонд. Тому повинен повернути переплату пенсій.

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.