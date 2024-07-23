Приблизительно 20% выплат могут быть уменьшены для украинских пенсионеров из-за одного невыполненного требования.

Иногда власти могут уменьшить пенсионные выплаты в случае выполнения определенных условий. Однако этого можно избежать и управлять этим процессом. О таком случае сообщили в ПФУ.

Приблизительно 20% выплат могут быть уменьшены, если пенсионер работает, но не сообщил об этом Пенсионному фонду Украины (ПФУ). Это условие оказывает значительное влияние на размер пенсионных выплат.

Необходимо сообщать ПФУ о таких событиях не позднее, чем через 10 дней после:

начала работы;

начала предпринимательской деятельности;

увольнение;

прекращение предпринимательской деятельности.

Это важно для обеспечения правильности расчета пенсионных выплат. Если пенсионер не уведомит Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о своем трудоустройстве, ему грозит штраф в размере до 20% от его пенсии. Эту сумму можно оплатить добровольно или взыскать через суд.

Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно лично или онлайн через: веб-портал электронных услуг ПФУ и портал Дія. Главное – не забыть использовать квалифицированную электронную подпись.

Городнянский районный суд Черниговской области решил, что пенсионер должен вернуть в бюджет сумму выплаты в размере 13 тыс. гривен. Во время проверки в марте было установлено, что с 1 октября 2022 он занимался трудоустройством, однако он не сообщил об этом Пенсионный фонд. Поэтому он должен вернуть переплату пенсий.

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