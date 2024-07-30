Прибавки к пенсиям зависят от возраста пенсионера: от 70 до 74 лет – 300 грн., от 75 до 79 – 456 грн., от 80 лет – 570 грн. и не все могут их получить.

Украинцам, вышедшим на заслуженный отдых, продолжают выплачивать пенсии. Некоторые украинские пенсионеры могут не получить надбавки по возрасту из-за того, что их выплаты могут быть слишком большими. Стало известно, какие пенсионеры не получат дополнительные деньги и останутся без прибавок к пенсиям.

После достижения 70-летнего возраста украинские пенсионеры начинают получать надбавки по возрасту в следующем размере:

для лиц от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Однако пенсионеры, получающие 10 340,35 гривны и больше, не могут получать такую ​​прибавку к пенсии. Также если их пенсия приближается к этой сумме, например, 10 200 гривен, то к возрасту до 74 лет они получают надбавку в размере 140 гривен, а к 79 годам - ​​256 гривен.

Напомним также, что существует ряд причин, по которым ПФУ может прекратить выплаты для украинцев. Чтобы избежать такого сценария, важно соблюдать все необходимые обязанности внимательно и своевременно.

Лица, незаконно получившие более высокие выплаты, обязаны будут вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут добровольно вернуть переплату, но в случае отказа к ним могут принять принудительные меры. Пенсионный фонд может содержать до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для компенсации финансовых потерь.

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