Згідно з даними Пенсійного фонду, в Україні налічується близько 10,2 млн пенсіонерів. З них 80% отримують пенсії через банки, переважно Приватбанк і Ощадбанк, тоді як 20% продовжують отримувати виплати через Укрпошту.

Пенсійний фонд України нагадав алгоритм дій при втраті такої банківської картки.

Насамперед слід заблокувати картку. Для цього зателефонуйте на "гарячу лінію" банку, де обслуговується отримувач пенсії, і повідомте про втрату картки. Це забезпечить збереження коштів і заблокує картку, запобігши її несанкціонованому використанню.

Також можна заблокувати картку через мобільний банкінг, інтернет-банк або безпосередньо в відділенні банку.

У ПФУ повідомили, щоб отримати нову банківську картку для пенсії, слід звернутися до найближчого відділення банку та замовити її випуск. Зазвичай нова картка автоматично "прив'язується" до існуючого банківського рахунку пенсіонера. У такому випадку повідомляти Пенсійний фонд про втрату старої картки не потрібно.

Коли пенсіонер змінює свій банк або банківський рахунок, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд України. Для цього слід подати заяву з новими реквізитами в будь-який зручний сервісний центр Фонду або через вебпортал електронних послуг Фонду.

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