Согласно данным Пенсионного фонда, в Украине насчитывается около 10,2 млн. пенсионеров. Из них 80% получают пенсии через банки, преимущественно Приватбанк и Сбербанк, в то время как 20% продолжают получать выплаты через Укрпочту.

Пенсионный фонд Украины напомнил алгоритм действий при потере такой банковской карты.

В первую очередь следует заблокировать карту. Для этого позвоните на "горячую линию" банка, где обслуживается получатель пенсии, и сообщите о потере карты. Это обеспечит сохранность средств и заблокирует карту, предотвратив ее несанкционированное использование.

Также можно заблокировать карту через мобильный банкинг, интернет-банк или непосредственно в отделении банка.

В ПФУ сообщили, чтобы получить новую банковскую карту для пенсии, следует обратиться в ближайшее отделение банка и заказать ее выпуск. Обычно новая карта автоматически "привязывается" к существующему банковскому счету пенсионера. В таком случае уведомлять Пенсионный фонд о потере старой карты не нужно.

Когда пенсионер меняет свой банк или банковский счет, нужно уведомить об этом Пенсионный фонд Украины. Для этого следует подать заявление с новыми реквизитами в любой удобный сервисный центр Фонда или через веб-портал электронных услуг Фонда.

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