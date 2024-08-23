Проект закона №9212 уже прошел первое чтение в Верховной Раде, но был возвращен на доработку.

Правительство Украины намерено ввести накопительную пенсионную систему, которая будет включать как обязательные, так и добровольные накопительные компоненты наряду с действующей солидарной системой. Ожидается, что новые правила будут приняты в начале 2025, а их полное внедрение начнется с 2026 года.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Правительство предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, которая может кардинально изменить механизм начисления пенсий в Украине.

Проект закона №9212 уже прошел первое чтение в Верховной Раде, но был возвращен на доработку. После внесения рекомендованных изменений правительством ожидается, что обновленный законопроект будет представлен парламенту в сентябре 2024 года.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала о комплексном подходе к реформе пенсионной системы. Она отметила, что новая система будет включать три основных компонента:

Обязательная накопительная система – каждый работник обязан будет отчислять часть своей заработной платы на личный пенсионный счет. Добровольная накопительная система – граждане будут иметь возможность вносить дополнительные взносы на свои пенсионные счета для обеспечения большего уровня пенсионных выплат в будущем. Солидарная система – останется базовой составляющей, где выплаты пенсий будут финансироваться за счет взносов работающего населения.

Одним из ключевых аспектов реформы станет новая формула расчета пенсий. Как сообщила Оксана Жолнович, пенсия будет определяться на основе двух основных критериев: количество отработанных лет и сумма взносов, которые работник уплачивал ежемесячно. Эти параметры будут конвертироваться в определенное количество баллов, при этом стоимость каждого балла составит 30% средней заработной платы за соответствующий год.

Источник: Укринформ.

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