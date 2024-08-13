В Україні пенсійні виплати розраховуються за формулою, яка враховує середню зарплату по країні.

Українці отримують пенсію, але більшість не задоволені сумами виплат - адже через стрімку інфляцію виплат не вистачає на нормальне життя. Більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії, які становлять менше 3 тисяч гривень. Проте, при середньому рівні зарплати та 35 роках стажу, пенсійні виплати можуть перевищувати 5 тисяч гривень.

В Україні пенсії розраховуються за формулою, яка враховує середню зарплату. Для розрахунку потрібно помножити середню заробітну плату за останні 3 роки на співвідношення власної зарплати до середньої, потім на кількість років стажу та на 1%. Результат визначає розмір майбутньої пенсії.

Пенсіонер може отримувати 5 401,5 гривні пенсії при середній зарплаті і 35 роках стажу. За останні три місяці середня пенсія в Україні зросла на 73 гривні і тепер становить 5 816 гривень, порівняно з 5 385 гривнями у січні 2024 року. Водночас, значна частина пенсіонерів, а саме 26,14%, все ще отримують пенсію менше 3 тисяч гривень.

Станом на 1 липня, пенсіонери отримують виплати у таких розмірах:

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.

Нагадаємо також, що у серпні пенсійні виплати зростуть для пенсіонерів старше 70 років за рахунок нарахування надбавок за віком.

Джерело: 24Канал.

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