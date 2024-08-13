Украинцы получают пенсию, но большинство не удовлетворены суммами выплат – ведь из-за стремительной инфляции выплат не хватает на нормальную жизнь. Большинство пенсионеров в Украине получают пенсии, которые составляют менее 3 тысяч гривен. Однако при среднем уровне зарплаты и 35 годах стажа пенсионные выплаты могут превышать 5 тысяч гривен.

В Украине пенсии рассчитываются по формуле, учитывающей среднюю зарплату. Для расчета нужно умножить среднюю заработную плату за последние три года на соотношение собственной зарплаты к средней, затем на количество лет стажа и на 1%. Результат определяет размер предстоящей пенсии.

Пенсионер может получать 5 401,5 гривны пенсии при средней зарплате и 35 годах стажа. За последние три месяца средняя пенсия в Украине выросла на 73 гривны и теперь составляет 5816 гривен, по сравнению с 5385 гривнами в январе 2024 года. В то же время значительная часть пенсионеров, а именно 26,14%, все еще получают пенсию менее 3 тысяч гривен.

По состоянию на 1 июля, пенсионеры получают выплаты в следующих размерах:

от 3001 до 4000 гривен – 17,32%;

от 4001 до 5000 гривен – 18,59%;

от 5001 до 10000 гривен – 25,47%.

Напомним также, что в августе пенсионные выплаты возрастут для пенсионеров старше 70 лет за счет начисления надбавок по возрасту.

Источник: 24Канал.

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