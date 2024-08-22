Ціни на борошно в Україні зросли на 50%, що може призвести до підвищення цін на хліб на 15-20% або навіть до закриття багатьох хлібозаводів.

В Україні ціни на борошно зросли на 50%, що створює серйозну загрозу для хлібопекарської галузі. Пекарі змушені обирати між підвищенням цін на свою продукцію або закриттям виробництва. Основними факторами, що спричиняють цей вибір, є зростання вартості сировини, електроенергії та інших складових.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Голова Всеукраїнської асоціації пекарів, директор компанії "Київхліб" Юрій Дученко, зазначив, що головною причиною майбутнього подорожчання хліба є значне збільшення вартості борошна, яке становить 40% собівартості продукції.

За останні кілька місяців ціна борошна піднялася на 50%. Також збільшуються витрати на інші складові хліба.

За словами Дученка, у квітні пекарі купували борошно по 10 тисяч гривень за тонну, а зараз — по 15 тисяч гривень. До листопада прогнозується подальше зростання до 16-16,2 тисяч гривень за тонну.

Через нестачу робочої сили підприємства змушені підвищувати зарплати, що також впливає на кінцеву вартість хлібобулочних виробів. Крім того, підвищення тарифів на електроенергію теж має негативний вплив.

Ще одним ударом по цінах стане підвищення акцизів на пальне з вересня, що зробить дорожчою доставку продукції до магазинів.

В результаті, очікується, що ціни на хліб зростуть на 15-20%. Якщо це не станеться, багато хлібозаводів можуть зупинити роботу, що призведе до перебоїв з постачанням хліба в країні. Вже зараз деякі підприємства працюють на межі зупинки, переходячи на одну зміну.

"Якщо ці зміни не відбудуться, багато хлібозаводів можуть просто припинити роботу, і в країні почнуться перебої з постачанням хліба", — додав Дученко.

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