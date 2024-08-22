Цены на муку в Украине выросли на 50%, что может привести к повышению цен на хлеб на 15-20% или даже к закрытию многих хлебозаводов.

В Украине цены на муку выросли на 50%, что создает серьезную угрозу для хлебопекарной отрасли. Пекари вынуждены выбирать между повышением цен на свою продукцию или закрытием производства. Основными факторами, вызывающими этот выбор, является рост стоимости сырья, электроэнергии и других составляющих.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей, директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко, отметил, что главной причиной будущего подорожания хлеба является значительное увеличение стоимости муки, которая составляет 40% себестоимости продукции.

За последние несколько месяцев цена муки поднялась на 50%. Также увеличиваются затраты на другие составляющие хлеба.

По словам Дученко, в апреле пекари покупали муку по 10 тысяч гривен за тонну, а сейчас – по 15 тысяч гривен. К ноябрю прогнозируется дальнейший рост до 16-16,2 тысячи гривен за тонну.

Из-за нехватки рабочей силы предприятия вынуждены повышать зарплаты, что также влияет на конечную стоимость хлебобулочных изделий. Кроме того, повышение тарифов на электроэнергию тоже оказывает негативное влияние.

Еще одним ударом по ценам станет повышение акцизов на горючее с сентября, что удорожит доставку продукции в магазины.

В результате ожидается, что цены на хлеб вырастут на 15-20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут остановить работу, что приведет к перебоям с поставкой хлеба в стране. Уже сейчас некоторые предприятия работают на грани остановки, переходя на одну смену.

"Если эти изменения не произойдут, многие хлебозаводы могут просто прекратить работу, и в стране начнутся перебои со снабжением хлебом", - добавил Дученко.

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