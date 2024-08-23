Щоб зареєструватися у військкоматі, потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання і пройти медичний огляд.

Згідно з чинним законодавством, кожен український юнак, який досяг віку 16 років, зобов'язаний стати на військовий облік. Ця процедура є обов'язковою, і її ігнорування може мати юридичні наслідки. Про це розповів адвокат Дмитро Франчук.

Експерт зазначив, що реєстрація в ТЦК є обов'язковою для всіх 16-річних юнаків-українців. Процедура включає медичний огляд та реєстрацію особистих даних призовника.

За ігнорування військового обліку передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, розмір якого залежить від обставин. Відповідальність за підлітка несуть його батьки або опікуни.

За словами Франчука, відсутність реєстрації на військовий облік не перешкоджає виїзду за кордон лише для неповнолітніх порушників. Після досягнення 18 років, відсутність військового обліку може бути розцінена як ухилення від військової служби, що може призвести до серйозних обмежень на виїзд з України.

Щоб зареєструватися у військкоматі, потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання і пройти медичний огляд для визначення придатності або непридатності до служби.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів" — пояснив Франчук.

Джерело: РБК.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.