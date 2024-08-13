Було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок - військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок.

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому начальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям у зв'язку з постачанням неякісних військових аптечок. Подробиці повідомили у ДБР.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.

При цьому військові посадовці не здійснили контроль за якістю постачених аптечок. Згодом проведена експертиза підтвердила, що ці аптечки не відповідають встановленим стандартам, не містять необхідних компонентів, а наявні препарати мають низьку якість. Внаслідок цього використання таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю військовослужбовців.

Внаслідок постачання неякісної продукції державі завдано збитків на суму 58,5 млн гривень.

Колишньому начальнику навчального центру висунуто підозру в бездіяльності з боку військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), а начальнику медичного навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Згідно з санкціями цих статей, можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям, які постачали неякісні аптечки, висунуто підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Згідно з санкціями відповідної статті, за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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