Было заключено восемь договоров на поставку 30 773 аптечек - военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям в связи с поставкой некачественных военных аптечек. Подробности сообщили в ДБР.

Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн. гривен.

При этом военные чиновники не провели контроль за качеством поставленных аптечек. Впоследствии проведенная экспертиза подтвердила, что эти аптечки не соответствуют установленным стандартам, не содержат необходимые компоненты, а имеющиеся препараты имеют низкое качество. В результате этого использование таких аптечек могло нанести вред здоровью военнослужащих.

В результате поставки некачественной продукции государству нанесен ущерб на сумму 58,5 млн гривен.

Бывшему начальнику учебного центра выдвинуто подозрение в бездействии со стороны военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), а начальнику медицинского учебного центра – в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Согласно санкциям этих статей возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

Частным предпринимателям, снабжавшим некачественные аптечки, выдвинуто подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Согласно санкциям соответствующей статьи, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, командир судна ВМС может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщала Politeka, в Украине произошел конфликт между волонтером и представителями ТЦК.

Также Politeka писала, что арестован действующий нардеп.